FC Barcelona we wtorek pokonała u siebie FC Porto (2:1) i zapewniła sobie pierwszy awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów od dwóch lat. Po ostatnim gwizdku wypowiedział się Xavi Hernandez. Trener sporo mówił o Robercie Lewandowskim.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona pokonała we wtorek FC Porto (2:1). Tym samym wywalczyła awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Po ostatnim gwizdku szczęścia nie krył Xavi Hernandez

Szkoleniowiec wypowiedział się też na temat Roberta Lewandowskiego. Polak nie rozegrał przeciwko Smokom dobrego spotkania

“Dziś jest dzień, żeby być szczęśliwym”

FC Barcelona we wtorek rozegrała wyjątkowe spotkanie. Pokonała u siebie FC Porto (2:1), choć przegrywała już po golu Pepe. To zwycięstwo zapewniło mistrzom Hiszpanii awans z pierwszego miejsca w grupie Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że w dwóch ostatnich sezonach Blaugrana kończyła swoją przygodę w tych rozgrywkach na trzecich miejscach i spadku na wiosnę do Ligi Europy.

– Nie powiedziałbym, że czuję satysfakcję czy uwolnienie. Nie byłem więźniem. Czuję radość, spokój, przekonanie, że coś robimy dobrze, dokonujemy postępu. Jestem bardzo zadowolony z drugiej połowy. To dobra droga. Piłkarze są szczęśliwi. Dziś jest dzień, żeby być szczęśliwym jako kibic Barcy. Wiedzieliśmy bardzo dobry zespół, do tego z pierwszym awansem od dwóch lat – powiedział Xavi Hernandez. Dodał, że liczy, iż to zwycięstwo okaże się punktem zwrotnym.

Słaby mecz rozegrał Robert Lewandowski, który bardzo rzadko pojawiał się przy piłce.

– Musimy częściej go szukać, posyłać prostopadłe podania. On też musi mieć lepsze wyczucie, aby zaatakować i otrzymać piłkę. To fantastyczny strzelec, jeden z najlepszych w ostatnich latach. Musimy tworzyć też więcej okazji skrzydłami, przypominam sobie zresztą klarowną okazję po akcji Joao Cancelo – mówił trener Blaugrany. Czy Lewandowski jest sfrustrowany, gdy nie strzela goli? – Tak, to normalne. Pamiętam, jak było z Davidem Villą, Leo Messim czy Thierrym Henrym. Wyobraź sobie, jak się czuli, gdy do nich nie podawaliśmy. Strzelcy robią różnicę. [Lewy – przyp. PP] to prawdziwe zwierzę, jeśli chodzi o rywalizację. Widzę jednak w szatni, że jest zadowolony. Piłkarze mają jednak tendencję do egoizmu, zwłaszcza napastnicy – dodał.

Blaugrana aż do końca roku ma przed sobą niełatwy okres. W najbliższą niedzielę zmierzy się u siebie z Atletico Madryt.

