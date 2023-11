IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: PSG - Newcastle, Szymon Marciniak

Marciniak swoją decyzją wywołał mnóstwo kontrowersji

Polak przyznał rzut karny PSG w ostatniej minucie meczu

Ta decyzja może mieć ogromne znaczenie w kontekście awansu do 1/8 finału

Shearer i Lineker grzmią po kontrowersyjnej decyzji Marciniaka

PSG zremisowało we wtorek z Newcastle United 1:1 i losy awansu ma we własnych rękach. Jednak Francuzi zdołali wyrównać dopiero w 98. minucie meczu po kontrowersyjnej decyzji Szymona Marciniaka o przyznaniu rzutu karnego gospodarzom.

Do tej sytuacji ostro odniósł się w mediach społecznościowych Alan Shearer. – Wyświadcz mi pie****ną przysługę. Co za gó**o. #VAR – napisał legendarny piłkarz w mediach społecznościowych. – Znakomity występ każdego zawodnika na wyjeździe. Nie powinien być psuty przez obrzydliwą decyzję. Dobra robota Newcastle – dodał w kolejnym wpisie.

Suchej nitki na Marciniaku nie pozostawił również Gary Lineker. – Jak do cholery to ma być rzut karny dla PSG?. To niedorzeczne. Co za żart. VAR! Sędzia całkowicie to zataił. Haniebna decyzja sprawia, że zaczynasz się zastanawiać, po co się starać – przyznał na antenie Sky Sports.

Zobacz również: Eddie Howe nie zgadza się z polskim sędzią. Kontrowersyjna decyzja Marciniaka