Mbappe jest największym zagrożeniem dla Barcelony

Xavi ma plan, jak powstrzymać Francuza

Napastnik PSG dostanie tak zwany plaster

Barcelona musi powstrzymać siłę ofensywną Mbappe

FC Barcelona przygotowuje się do najważniejszego meczu tego sezonu. W środę, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, zmierzy się z Paris Saint-Germain. Biorąc jednak pod uwagę siłę ataku paryżan, trener Blaugrany Xavi Hernandez myśli o kilku zmianach taktycznych na to starcie.

Najważniejszą kwestią jest zatrzymanie Kyliana Mbappe. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy to właśnie Francuza Xavi obawia się najbardziej znając jego wszystkie mocne strony. Z tego powodu szkoleniowiec ma zdecydować się na indywidualne krycie napastnika. Hiszpan przypisze do niego jednego z defensorów, który będzie tak zwanym “plastrem” i nie będzie go opuszczał nawet na krok przez całe spotkanie.

Barcelona przyjmowała podobną strategię w przeszłości już nieraz. Xavi zwykle zlecał Ronaldowi Araujo odpowiedzialność za powstrzymanie Viniciusa Juniora, ilekroć drużyna gra przeciwko Realowi Madryt.

