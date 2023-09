Świetny mecz Barcelony, PSG górą w hicie – podsumowanie wtorku z Ligą Mistrzów

We wtorek rozegrano osiem pierwszych spotkań tegorocznej Ligi Mistrzów. FC Barcelona wysoko pokonała Royal Antwerp, z kolei Paris Saint-Germain nie dało szans Borussii Dortmund. Prezentujemy wyniki i strzelców ostatnich meczów.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Joao Felix

We wtorek odbyło się osiem meczów pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Tylko dwa z nich zakończył się remisem

Prezentujemy wyniki i strzelców ostatnich spotkań

Popis Barcelony, zwycięstwa PSG i Manchesteru City – ruszyła Liga Mistrzów!

We wtorek wróciła Liga Mistrzów. Rozegrano wówczas pierwsze osiem spotkań fazy grupowej. W grupie E Feyenoord pokonał u siebie Celtic, z kolei Atletico tylko zremisowało na wyjeździe z Lazio. Co istotne, remis dla Orłów uratował w doliczonym czasie gry bramkarz, Ivan Provedel. Jeżeli zaś chodzi o grupę F, od razu otrzymaliśmy hit. Paris Saint-Germain nie dało u siebie szans Borussii Dortmund. AC Milan dominował w starciu z Newcastle United, ale ich pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem. W grupie G Manchester City z nawiązką odrobił straty w pojedynku z Crveną zvezdą. Ostatecznie pokonał mistrzów Serbii 3:1. RB Lipsk nie miało zaś problemów, by rozbić w Szwajcarii Young Boys Berno. Popis dali też gracze FC Barcelony. Blaugrana zanotowała drugą “manitę” z rzędu – tym razem zaaplikowała pięć meczów rywalom z Royal Antwerp. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. Szachtar Donieck uległ z kolei u siebie FC Porto. Smoki wygrały 3:1.

Wyniki 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Feyenoord – Celtic 2:0 (1:0)

1-0 Stengs 45+2’

2-0 Jahanbahksh 76’

Lazio – Atletico Madryt 1:1 (0:1)

0-1 Barrios 29’

1-1 Provedel 95’

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund 2:0 (0:0)

1-0 Mbappe 49’ k.

2-0 Hakimi 58’

Manchester City – Crvena zvezda 3:1 (0:1)

0-1 Bukari 45’

1-1 Alvarez 47’

2-1 Alvarez 60’

3-1 Rodri 73’

Young Boys Berno – RB Lipsk 1:3 (1:1)

0-1 Simakan 3’

1-1 Elia 33’

1-2 Schlager 73’

1-3 Sesko 92’

FC Barcelona – Royal Antwerp 5:0 (3:0)

1-0 Felix 11’

2-0 Lewandowski 19’

3-0 Bataille 22’ sam.

4-0 Gavi 54’

5-0 Felix 66’

Szachtar Donieck – FC Porto 1:3 (1:3)

0-1 Galeno 8’

1-1 Kelsy 13’

1-2 Galeno 15’

1-3 Taremi 29’