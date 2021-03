Real Madryt potwierdził we wtorek swoją wyższość nad Atalantą Bergamo i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu 1/8 finału Królewscy pokonali rywala z Półwyspu Apenińskiego 3:1.

Zidane zachwycony występem Realu

Real Madryt do rewanżowego meczu z Atalantą Bergamo przystępował ze skromną zaliczką z pierwszego meczu w postaci zwycięstwa 1:0. W rewanżowym meczu o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów nie pozostawił złudzeń rywalom, z zimną krwią wykorzystując ich błędy. Ostatecznie mecz na Estadio Alfredo di Stefano zakończył się wygraną 3:1 gospodarzy.

– Zaprezentowaliśmy świetną dyspozycję. To bym mocny występ od początku do końca. Kiedy czujesz, że zaprezentowałeś się świetnie, jesteś szczęśliwy, że udało ci się przejść dalej. Awansowaliśmy do ćwierćfinału i teraz będzie coraz trudniej. Musimy teraz dobrze wypocząć, bo w sobotę czeka nas kolejny mecz – powiedział Zidane po zakończeniu spotkania. – Kontrolowaliśmy grę w defensywie, a w ataku mieliśmy swoje szanse na zdobycie bramek. Jestem zachwycony piłkarzami i formą, jaką zaprezentowali – kontynuował trener Realu Madryt.

– Uważam, że Vinicius Junior spisał się dobrze, szczególnie w akcji, w której wywalczył rzut karny. Wiemy, że kiedy jest przy piłce i ma miejsce, może zrobić różnicę dzięki swojej szybkości i tak właśnie zrobił. Zawsze stara się pomóc drużynie i jestem zachwycony karnym, którego wywalczył, ponieważ dzięki niemu zdobyliśmy bramkę na 2:0, co było ważne – mówił francuski szkoleniowiec.

Zinedine Zidane zapowiada również, że jego zespół da z siebie wszystko w walce o obronę mistrzowskiego tytułu i triumf w Lidze Mistrzów. – Spróbujemy to zrobić. Dlaczego nie? Po to tutaj jesteśmy. Postaramy się tego dokonać. To wymagające zadanie, ale damy z siebie wszystko. Pozostajemy w grze w obu rozgrywkach i dziś musimy się z tego cieszyć, nie tylko z powodu zdobytych bramek, ale przede wszystkim z powodu tego co zaprezentowaliśmy. Kiedy pracujesz z zawodnikami nad pewnymi rzeczami, a potem ma to przełożenie w meczu, to sprawia, że jesteś naprawdę szczęśliwy. Szczególnie gdy grasz przeciwko drużynie, która wymaga od ciebie tak wiele – mówił Zidane.

Niepewna przyszłość Sergio Ramosa

Francuz był również pytany o przyszłość Sergio Ramosa, który dopiero co wrócił do gry po kontuzji. – Jest dla nas ważny nie tylko w tych rozgrywkach, ale każdego dnia. On jest liderem i ważną postacią dla nas. Nie jest tak tylko teraz, ale od wielu lat. Miał fantastyczną karierę i oczywiście wolałbym mieć go po naszej stronie – dodał szkoleniowiec Królewskich.

W najbliższy piątek odbędzie się losowanie ćwierćfinałowych i półfinałowych par Ligi Mistrzów. Dzień później Królewskich czeka natomiast kolejne ligowe spotkanie, w którym zagrają na wyjeździe z Celtą Vigo.



