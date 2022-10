fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Verratti

PSG w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów zremisowało w roli gościa z Benfika Lizboną (1:1). Jedynego gola dla ekipy z Ligue 1 strzelił Lionel Messi. Tymczasem po zakończeniu spotkania pochlebnych słów w kierunku Argentyńczyka nie szczędził Marco Verratti.

PSG zremisowało z Benfiką Lizboną w środowym starciu Champions League

Jedynego gola dla paryżan strzelił Lionel Messi

Zachwycony postawa Argentyńczyka był po meczu Marco Verratti

Messi z kolejnym trafieniem w PSG

PSG już od 22 minuty środowej potyczki z Benfiką wyszło na prowadzeniem, gdy Lionel Messi popisał się mocnym uderzeniem. Radość stołecznej ekipy z prowadzenia nie trwała jednak długo, bo w końcówce pierwszej połowy samobójcze trafienie zaliczył Danilo. W każdym razie kunszt reprezentanta Argentyny docenił Marco Verratti.

– To, co robi, jest niesamowite, nie można się do tego przyzwyczaić! Proste rzeczy, które robi, sprawiają, że się w nim zakochujesz – przekonywał włoski pomocnik w rozmowie z RMC Sport.

– Dla mnie, jako osoby kochającej piłkę nożną, jest idolem. Najlepszym zawodnikiem w historii – dodał Verratti.

PSG w tabeli grupy H jest aktualnie liderem, legitymując się dorobkiem siedmiu punktów na koncie. Takim samym bilansem może pochwalić się trzecia Benfica Lizbona. Z kolei na trzeciej pozycji z trzema oczkami zadomowił się Juventus.

W przyszłym tygodniu paryżanie zmierzą się z lizbończykami na Parc des Princes w Lidze Mistrzów. Najpierw jednak w najbliższą sobotę PSG w Ligue 1 zagra ze Stade de Reims.

