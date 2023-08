Raków Częstochowa przebrnął kolejną fazę eliminacji Ligi Mistrzów. W środę zremisował z Karabachem FK (1:1), co finalnie dało awans mistrzom Polski do III rundy eliminacji do elitarnych rozgrywek. Po spotkaniu opinią na temat rywalizacji podzielił się przed kamerą TVP Sport trener Medalików.