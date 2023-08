Raków Częstochowa we wtorkowy wieczór rozegra rewanżowe spotkanie z Arisem Limassol. Ekipa z Limanowskiego przystąpi do potyczki, mając zaliczkę jednego gola. Przed tym spotkaniem z dziennikarzami na konferencji prasowej rozmawiał Dawid Szwarga, odnosząc się między innymi do nastawienia swojej drużyny na grę z mistrzem Cypru.

fot. Imago / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dawid Szwarga

We wtorkowy wieczór Raków Częstochowa rozegra rewanżowe spotkanie z Arisem Limassol

Przed meczem z mistrzami Cypru głos zabrał trener Dawid Szwarga

Szkoleniowiec Medalików dał do zrozumienia, że styl gry jego zespołu może być uzależniony od postawy rywala

“Będziemy robili to skutecznie”

Raków Częstochowa jest już tylko 1,5 kroku od awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór Czerwono-niebiescy mogą przypieczętować swój awans do kolejnej fazy rozgrywek.

– Cieszymy się na wyzwanie, które przed nami. Nasza przygoda w Europie trwa. Na razie jest naznaczona udanymi spotkaniami i awansami do kolejnej rundy. Na to liczymy również jutro – mówił Dawid Szwarga w trakcie konferencji prasowej.

– Zdajemy sobie sprawę z jakości rywala i jego mocnych stron. Niemniej mój zespół jest przygotowany zarówno od strony taktycznej, jak i mentalnej do tego, aby wyjść na boisko i wywalczyć awans – kontynuował opiekun mistrza Polski.

🗣️ Trener Dawid Szwarga przed rewanżowym meczem z Arisem Limassol.



Zapis konferencji 👉 https://t.co/i61GReu5D8#ARIRCZ pic.twitter.com/EkIdlaK0eo — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) August 14, 2023

W dwóch ostatnich ligowych potyczkach ekipa z Częstochowy nie wygrała. Na ten temat także opiekun Medalików zabrał głos. – Warta Poznań i Piast Gliwice to były dwa zespoły, z którymi w poprzednim sezonie także mieliśmy trudności. Mamy świadomość, że graliśmy z zespołami, które dobrze przygotowały się do meczu z nami. Jestem jednak przekonany, że cel, jakim jest awans do kolejnej rundy, jest na tyle istotny dla zawodników, sztabu i klubu, że ostatnie niepowodzenie nie będzie miały wpływu na naszą jutrzejszą dyspozycję – przekonywał Szwarga.

Jeden z dziennikarzy wprost zadał pytanie związane z planem na grę Rakowa. Szkoleniowiec Czerwono-niebieskich odpowiedział w swoim stylu. – To czy jesteśmy defensywnie ustawieni, zależy od gry, którą zaproponuje przeciwnik. Jeśli jutro będziemy musieli się bronić, mam nadzieję, że będziemy robili to skutecznie – przekonywał trener.

