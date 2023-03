Trener Porto: W obu meczach byliśmy lepsi od Interu

FC Porto bezbramkowo zremisowało z Interem i pożegnało się z Ligą Mistrzów. Portugalczycy nie zdołali odrobić niewielkiej straty do Nerazzurich. Co po tym meczu powiedział Sergio Conceicao, opiekun Smoków?

PressFocus Na zdjęciu: Sergio Conceicao

FC Porto zremisowało z Interem

Gospodarze w samej końcówce byli bliscy strzelenia gola

Jak mecz ocenił Sergio Conceicao?

Conceicao pewny swego mimo braku awansu

Zmagania w Mediolanie zakończyły się po myśli Interu, który wygrał po trafieniu Romelu Lukaku w 86. minucie. Nerazzuri na Estadio do Dragao bronili skromnej zaliczki. Porto przez całe spotkanie szukało bramki wyrównującej stan dwumeczu, jednak na drodze Portugalczyków stał albo Andre Onana, albo piłka zatrzymywała się na słupku i poprzeczce. Co o zakończonym pojedynku powiedział Sergio Conceicao, trener Smoków?

– W obu meczach byliśmy lepsi, ale nie zrobiliśmy najważniejszej rzeczy, czyli nie strzeliliśmy gola. Jednak należy pogratulować zawodnikom, bo zagrali świetny mecz. To prawda, że ​​Inter był lepszy przez 10 minut, kiedy musieliśmy sobie radzić w dziesiątkę. Natomiast przez 190 minut byliśmy lepsi w każdym momencie gry.

– Graliśmy z dużym poświęceniem, bardzo udaną strategią i zrozumieniem, jak warunkować dynamikę posiadania piłki przez przeciwnika. Byliśmy świadomi tego, czym dysponowali i jak mogli to wykorzystać. Robiliśmy wszystko, aby znaleźć się wśród najlepszych. Próbowaliśmy strzelić gola, ale niestety nam się to nie udało. Mimo wszystko chcę pogratulować moim podopiecznym. Nie awansowaliśmy, chociaż na to zasłużyliśmy.