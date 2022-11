Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Tottenham pokonał Olympique Marsylia na zakończenie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Londyńczycy wygrali 2:1 i wygrali swoją grupę.

Dramat gospodarzy, euforia w obozie gości

Pasjonująco zapowiadał się wtorkowy wieczór w grupie D Ligi Mistrzów. Każdy z czterech zespół miał bowiem szansę na awans do 1/8 finału. W najkorzystniejszej sytuacji przed szóstą kolejką był Tottenham, który przewodził w tabeli z ośmioma punktami. Rywalem drużyny Antonio Conte był Olympique Marsylia.

Jeżeli Tottenham spodziewał się łatwego meczu, to mocno się przeliczył. Marsylczycy zdominowali londyńczyków i na przerwę schodzili zasłużenie prowadząc 1:0. W doliczonym czasie gry zadbał o to środkowy obrońca Chancel Mbemba. Na swojego stopera mógł liczyć także Tottenham. Po zmianie stron do remisu 1:1 doprowadził Clement Lenglet. Wydawało się, że we Francji nie poznamy triumfatora. Tymczasem w piątej minucie doliczonej czasie, w euforię kibiców gości wprawił Pierre-Emile Hojbjerg, któremu asystował Harry Kane. Tottenham wygrał grupę, a Olympique na wiosnę nie wystąpi nawet w Lidze Europy.