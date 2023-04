PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti (Napoli - Milan)

Mecz Napoli – Milan zakończył się remisem 1:1

Czy gospodarzom należał się rzut karny? Luciano Spalletti komentuje tę sytuację

Jak Azzurri poradzą sobie z porażką? Ich opiekun twierdzi, że przegrana nie wpłynie na sytuację w Serie A

Napoli – Milan. Spaletti: Na końcu i tak liczy się wynik

Napoli w rewanżowym meczu z Milanem zremisowało 1:1 i odpadło z Ligi Mistrzów. Luciano Spalletti po ostatnim gwizdku był mocno rozczarowany wynikiem. Trener Partenopeich zaczął swoją wypowiedź od nawiązania do sytuacji z udziałem Hirvinga Lozano. – To był bardzo wyraźny rzut karny. Taki, którego nie można przegapić. To nie był zwykły kontakt, tylko faul. Obrońca ryzykował skręcenie kostki mojego zawodnika.

Włoch nie krył żalu z powodu zakończenia przygody z elitarnymi rozgrywkami. – Przede wszystkim gratulujemy Milanowi, który przeszedł przez tę rundę, bo był naprawdę dobrą drużyną. Oczywiste jest to, że nie możemy cofnąć czasu. Nie mam wyrzutów sumienia co do nastawienia piłkarzy, wyboru zawodników do składu. Zawiedliśmy trochę w kwestii pomysłowości, byliśmy trochę niedoświadczeni, co okazało się kluczowe w decydujących momentach.

– 37 strzałów w dwóch meczach? Możemy spojrzeć też na inne liczby, ale w końcu liczy się wynik – dodał Spalletti. Mówiąc o powrocie do rywalizacji w Serie A, szkoleniowiec Azzurrich stwierdził: – Nie będzie żadnego ryzyka zmęczenia, ponieważ prowadzę poważnych zawodników, którzy bardzo dobrze wiedzą, jaka jest odpowiednia reakcja po porażce. Powiedzieliśmy sobie, że jeśli przegrywamy mecze, to jedziemy dalej.