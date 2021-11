Solskjaer: Ronaldo jak Michael Jordan

Cristiano Ronaldo znów uratował skórę Manchesterowi United w Lidze Mistrzów w doliczonym czasie gry. Menedżer Czerwonych Diabłów, Ole Gunnar Solskjaer porównał Portugalczyka do Michaela Jordana.

Bramka Cristiano Ronaldo w doliczonym czasie gry zapewniła MU cenny remis z Atalantą

Dla Portugalczyka był to już trzeci gol w Lidze Mistrzów strzelonym po 90. minucie

Na pomeczowej konferencji, norweski szkoleniowiec nie mógł się nachwalić swojego podopiecznego

Specjalista od końcówek

Manchester United nie miał łatwej przeprawy na Stadio Atleti Azzurri d`Italia. Atalanta dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, poza tym w przekroju całego spotkania wydawała się być zespołem zdecydowanie lepiej zorganizowanym w ataku. Dużo krwi obrońcom Czerwonych Diabłów napsuł przede wszystkim Duvan Zapata.

Podopiecznym Gian Piero Gasperiniego nie było jednak dane cieszyć się ze zwycięstwa. W doliczonym czasie gry, gola na wagę remisu strzelił Cristiano Ronaldo. Dla Portugalczyka było to piąte trafienie w tej edycji Ligi Mistrzów i trzecie uzyskane po 90. minucie!

Lepszy niż Solskjaer

– Ronaldo jest niesamowity. Jeśli komuś piłka może spaść pod nogi w 90. minucie, to właśnie jemu – powiedział w rozmowie ze stacją “BeIN Sport” Ole Gunnar Solskjaer. – Ten gol w końcówce to moment podobny do tego, gdy Michael Jordan swoim rzutem wygrywa mistrzostwo w dogrywce.

Trafienia w Bergamo były odpowiednio 126. i 127. Portugalczyka w czerwono-biało-czarnych barwach United. Dzięki temu awansował na 7. miejsce najskuteczniejszych graczy w historii 20-krotnych mistrzów Anglii. W tej klasyfikacji wyprzedził we wtorek…Solskjaera. – Jest najlepszym strzelcem na świecie. I trudno mi to powiedzieć, bo właśnie wyprzedził mnie na liście najlepszych strzelców MU. Teraz ma na koncie jednego gola więcej niż ja. Dobra robota – zakończył.

Przeczytaj również: Atalanta – Man Utd: Ronaldo zrobił różnicę i uratował Czerwone Diabły przed porażką