Paris Saint-Germain - Manchester City to bez wątpienia środowy hit w Lidze Mistrzów, który zacznie się o godzinie 21:00. Trenerzy obu ekip podali składy na spotkanie.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG – Manchester City. Hit na Parc des Princes

Paris Saint-Germain i Manchester City to ekipy, który w rundzie jesiennej sezonu 2024/2025 w Lidze Mistrzów rozczarowywały. Ekipa z Ligue 1 ma na swoim koncie siedem oczek. Z kolei punkt więcej mają przedstawiciele Premier League. Tym samym każda z drużyn wciąż walczy o to, aby wywalczyć awans do 1/16 finału elitarnych rozgrywek.

Zespół dowodzony przez Luisa Enrique ostatnio jest zdecydowanie na fali wznoszącej. PSG kroczy od zwycięstwa, mogąc pochwalić się ośmioma z rzędu wygranymi spotkaniami, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei Manchester City jest niepokonany od sześciu meczów. Ostatnio w lidze angielskiej rozbił Ipswich Town (6:0).

Obie ekipy podejdą do rywalizacji nieco osłabione. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Marquinhosa oraz Ibrahima Mbaye. Z kolei w ekipie z Premier League trener Josep Guardiola nie będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak: Rodri, Oscar Bobb, Nathan Ake czy John Stones.

Liga Mistrzów. Składy na mecz Paris Saint-Germain – Manchester City

PSG: Donnarumma – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Ruiz, Neves, Vitinha, Lee, Doue, Barcola

Manchester City: Ederson – Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacić, De Bruyne, Bernardo, Savinho, Foden, Haaland.

