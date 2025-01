Real Madryt rusza po obrońcę. Ma wyłożyć 60 milionów

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ousmande Diomande znalazł się na radarze Realu Madryt

Real Madryt według ostatnich medialnych doniesień ma plan, aby wzmocnić się w defensywie. Tymczasem według informacji serwisu Fichajes.net uwagę działaczy giganta La Liga zwrócił Osumane Diomande. Zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej aktualnie broni barw Sportingu. Wyróżnia się tym, że w wieku 21 lat posiadł umiejętność dowodzenia blokiem obronnym, co jest następstwem dużej dojrzałości piłkarskiej gracza. W związku z tym chętnych na transfer z udziałem gracza nie brakuje.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Źródło przekonuje, że Real ma być do tego stopnia przekonany, aby pozyskać piłkarza ekipy z Lizbony, że może wyłożyć na transakcję 60 milionów euro. Chociaż niewykluczone, że ta kwota finalnie wzrośnie do 80 milionów euro, mając na względzie to, że taki takie ekipy jak: Arsenal, Chelsea, Bayern Monachium czy Manchester United interesują się także ośmiokrotnym reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej.

Diomande to piłkarz, który trafił do portugalskiego klubu w styczniu 2023 roku z FC Midtjylland. Kosztował wówczas 7,5 miliona euro. Tymczasem w tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 26 spotkaniach, z czego 17 zaliczył w lidze portugalskiej i pięć w Lidze Mistrzów. W środowy wieczór Iworyjczyk stanie przed szansą poprawienia swojego bilansu, bo jego Sporting zagra z RB Lipsk w elitarnych rozgrywkach. Starcie zacznie się o godzinie 18:45.

