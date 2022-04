fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool – Benfica to jeden z dwóch środowych rewanżowych meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów, w którym faworyta do awansu nie jest trudno wskazać. The Reds mają zaliczkę wypracowaną w pierwszym spotkaniu. Niemniej ekipa z Portugalii wciąż wierzy, że stać ją na niespodziankę. Znamy składu obu drużyn na mecz.

Liverpool pokonał w pierwszym spotkaniu Benfikę 3:1

Portugalczycy mają zatem na Anfield Road bardzo trudne zadania do wykonania, aby awansować

Mecz zacznie się o godzinie 21:00

Liverpool – Benfica, czyli przepaść między oboma zespołami

Liverpool po pierwszym spotkaniu z Benfiką na Estadio da Luz jest jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów. Podopieczni Juergena Klopp byli zespołem, który tydzień temu zdominował swoich rywali i jest bardzo blisko starcia z Villarreal w półfinale elitarnych rozgrywek.

Wielu postronnych kibiców, którzy będą śledzić dzisiejsze spotkanie na Anfield Road, bez wątpienia zwróci uwagę na Darwina Nuneza. Zawodnik w przeszłości dał się we znaki Lechowi Poznań w Lidze Europy. Tymczasem dzisiaj ma być kluczem do odrobienia strat przez Benfikę na trudnym terenie.

Gospodarze przystąpią do potyczki praktycznie w swoim najmocniejszym zestawieniu. Mniej komfortowa jest sytuacja Orłów. Lizbończycy będą musieli radzić sobie bez: Lucasa Verissimo, Rodrigo Pinho, czy Rafy.

Liga Mistrzów. Liverpool – Benfica: składy na mecz

Liverpool: Alisson – Gomez, Matip, Konate, Kostas, Henderson, Milner, Keita, Diaz, Diogo Jota, Firmino

Benfica: Vlachodimos – Gilberto, Otamendi, Veronghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Everton, Goncalves, Ramos, Nunez.

