Liverpool – Benfica: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W środę The Reds spróbują przypieczętować swój awans do półfinału Ligi Mistrzów. Czy Benfica powalczy o odrobienie dwubramkowej straty? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Liverpool – Benfica, gdzie oglądać

Liverpool ma wszystko w swoich rękach, by ponownie zameldować się w gronie czterech najlepszych drużyn Europy. The Reds nie dali Benfice szans w pierwszym spotkaniu w Lizbonie. To tym bardziej imponujące, gdy pamięta się, że zaledwie kilka dni później rozgrywali starcie kluczowe dla tytułu ligowego. Pojedynek z Manchesterem City nie zawiódł, a ekipa znad Mersey pokazała się z bardzo dobrej strony. Trudno wyobrazić sobie, by w takiej formie zespół Kloppa zawalił sprawę.

Benfica, z kolei, nie ma już większych szans na mistrzostwo Portugalii. Do Porto zespół traci aż piętnaście punktów, przez co z pewnością będzie wyjątkowo zmotywowany podczas starcia na Anfield Road.

Liverpool – Benfica, transmisja na żywo w TV

Rewanżowe spotkanie w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Liverpool – Benfica, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby środowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Premium 2 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Liverpool – Benfica, transmisja online

Rzecz jasna, możesz też obejrzeć spotkanie w aplikacji Polsat Box Go. Musisz jednak wykupić odpowiedni, sportowy abonament.

Liverpool – Benfica, kursy bukmacherskie

To gospodarze są wyraźnym faworytem spotkania. Znajduje to odzwierciedlenie w kursach bukmacherskich.

Liverpool FC Benfica Lizbona 1.30 6.60 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2022 10:07 .

