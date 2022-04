Liverpool – Benfica: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Liverpool FC

Liverpool – Benfica: typy, kursy, zapowiedź. Piłkarze Jurgena Kloppa znajdują się w komfortowej sytuacji przed rewanżem z Benfiką Lizbona po zwycięstwie w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów 3:1. Zespół z Portugalii chcąc myśleć o sukcesie na Anfield Road będzie musiał wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, a ich ewentualny awans będzie sporą niespodzianką. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Liverpool – Benfica, typy i przewidywania

Liverpool jest w znakomitej sytuacji przed rewanżem, dzięki wysokiemu zwycięstwu w pierwszym spotkaniu 3:1. Podopieczni Jurgena Kloppa w poprzedniej rundzie przegrali na Anfield Road z Interem po zwycięstwie w pierwszym meczu, jednak wydaje się, że ekipa z Lizbony jest za słaba, by powalczyć o zwycięstwo. Benfika udowodniła, że jest trudnym rywalem, którego nie łatwo pokonać z czystym kontem, co pokazują mecze z Ajaxem czy Barceloną, ale poniosła też sromotną porażkę z Bayernem Monachium 2:5. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Liverpool – Benfica, sytuacja kadrowa

Jurgen Klopp znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem z Benfiką Lizbona, bowiem ma do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Zwycięstwo w pierwszym spotkaniu daje mu możliwość rotacji w składzie przed ważnym spotkaniem z Manchesterem City w Pucharze Anglii w nadchodzący weekend. Media spekulują, że Thiago oraz Mane zaczną mecz na ławce rezerwowych, a w pierwszym składzie możemy spodziewać się Diaza i Firmino. W środku pola najprawdopodobniej zagra trójka Keita, Fabinho, Henderson.

Lucas Verissimo i Rodrigo Pinho to dwaj zawodnicy Benfiki, którzy z powodu kontuzji nie wystąpią na Anfield Road. Adel Taarabt nie miał udanego występu w Lizbonie przeciwko Liverpoolowi, jednak dobrym występem w weekend zapracował sobie na miejsce w składzie również w rewanżu. W ataku wystąpi Nunez, który zdobył jedynego gola dla Benfiki w pierwszym meczu i jest najlepszym strzelcem tego zespołu.

Liverpool – Benfica, ostatnie wyniki

W miniony weekend Liverpool zremisował w hicie Premier League z Manchesterem City 2:2. The Reds ostatni raz przegrali w 1/8 Ligi Mistrzów z Interem Mediolan 0:1, jednak dzięki zwycięstwu w pierwszym spotkaniu awansowali do kolejnej rundy. Niedzielny remis z Obywatelami przerwał serię dziesięciu zwycięstw z rzędu w Premier League. Ekipa Jurgena Kloppa zajmuje drugie miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy ze stratą tylko jednego oczka do prowadzącego Manchesteru City.

Benfika w ostatniej kolejce ligowej wygrała z Belenenses 3:1, a hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Nunez. Ekipa z Lizbony zajmuje w tym sezonie dopiero trzecie miejsce w lidze portugalskiej ze stratą aż piętnastu punktów do prowadzącego FC Porto. Ostatnie pięć spotkań biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki to trzy zwycięstwa Benfiki (Ajax, Estoril, Belenenses) oraz dwie porażki (Braga, Liverpool).

Liverpool – Benfica, historia

W pierwszym ćwierćfinale rozegranym 5 kwietnia Liverpool wygrał z Lizbonie z Benfiką 3:1. The Reds prowadzili do przerwy już 2:0 po golach Konate oraz Mane. W drugiej części gry kontaktową bramkę zdobył Nunez, a wynik spotkania ustalił w końcówce Diaz. Obie ekipy rywalizowały ze sobą także w ćwierćfinale Ligi Europy w sezonie 2009/10. Wtedy w dwumeczu lepsi okazali się zawodnicy The Reds, którzy mimo porażki w pierwszym starciu 1:2, w rewanżu odwrócili losy dwumeczu wygrywając aż 4:1.

Liverpool – Benfica, typy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Liverpool. Kursy na zwycięstwo The Red wynoszą około 1,30. Ekipa Jurgena Kloppa po zwycięstwie w pierwszym meczu z Interem, przegrała w rewanżu przed własną publicznością. Typy na triumf ekipy z Portugalii są bardzo wysokie i wynoszą około 10,00.

Liverpool – Benfica, przewidywane składy

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Konate, Aexander-Arnold, Keita, Fabinho, Henderson, Diaz, Firmino, Salah

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Rafa, Ramos, Everton, Nunez

Liverpool – Benfica, transmisja meczu

Środowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Liverpool – Benfica transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 2.

