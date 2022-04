Simeone wbił szpilkę Guardioli. “Nie jesteśmy tak głupi”

PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Ćwierćfinałowej rywalizacji Atletico Madryt z Manchesterem City towarzyszyły wielkie emocje. Do spięć dochodziło nie tylko w trakcie meczu na murawie, ale także po jego zakończeniu w tunelu. Pikanterii temu wszystkiemu dodał również podczas pomeczowej konferencji prasowej trener Atletico Diego Simeone, który zasugerował, że Josep Guardiola z pogardą wypowiadał się o jego drużynie.

Rewanżowemu pojedynkowi w 1/4 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico i Manchesterowi City towarzyszyły wielkie emocje

Ostatecznie z awansu do półfinału mogą cieszyć się piłkarze Manchesteru City

Emocje z boiska przeniosły się również na salę konferencyjną

Pogarda w pochwałach

Diego Simeone był pytany przez dziennikarzy o słowa Guardioli na temat stylu prezentowanego przez Atletico. – Nie muszę mieć zdania na temat tego, czy ktoś mówi o nas dobrze, czy nie. Często ludzie, którzy dysponują bogatym słownictwem i są bardzo inteligentni, okazują pogardę w swoich pochwałach. Ale my choć nie mamy tak bogatego słownictwa, nie jesteśmy aż tak głupi – powiedział Simeone.

W kolejnych słowach Argentyńczyk odniosł się już samej rywalizacji i końcowego wyniku. – Piłka nożna ma wiele aspektów. Nie będę wypowiadał się na temat tego, jak zachował się przeciwnik. Skupiamy się na sobie. Graliśmy przeciwko być może najlepszej drużynie na świecie i pokazaliśmy, że możemy z nią rywalizować. Ale to nie czyni mnie szczęśliwy. Jedyna rzeczą, która mnie uszczęśliwia, jest zwycięstwo – dodał Argentyńczyk.

Guardiola odpowiedział Simeone

Po meczu nie zabrakło również odpowiedzi ze strony Josepa Guardioli. – Zawisze miałem do powiedzenia o nim tylko dobre słowa. Oczywiście może grać tak, jak chce. Nigdy nie powiedziałem, że jest inaczej. Powiedziałem tylko, że gra się przeciwko nim bardzo ciężko. Oni wiedzą, jak to robić lepiej niż ktokolwiek na świecie. Nie popełniajcie błędu, nigdy nie krytykowałem Atletico – powiedział Guardiola.

– Odepchnęli nas, a my zapomnieliśmy jak grać. To ich zasługa. Cieszymy się, że awansowaliśmy dalej, ale po tej drugiej połowie mogło nas już nie być. Byliśmy w bardzo poważnych tarapatach. Mieli swoje okazje do zdobycia bramki, ale ostatecznie im się to nie udało – dodał.

W półfinałowej rywalizacji Manchester City zmierzy się z Realem Madryt. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie 26 kwietnia.

