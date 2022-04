PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt przegrało pierwszy ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Manchesterem City (0:1), nie oddając nawet strzału na bramkę przeciwnika. Diego Simeone jest świadomy, że przed rewanżem będzie musiał zmienić taktykę.

Diego Simeone docenił rywala, jednocześnie zapewnił, że na rewanż spróbuje wymyślić coś nowego

“Należy docenić świetną grę w obronie”

Manchester City pokonał Atletico Madryt po golu Kevina De Bruyne w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Rojiblancos nie oddali nawet strzału na wrogą bramkę, ale Diego Simeone nawołuje do docenienia dobrej postawy w defensywie.

– Wynik jest zły, bo przegraliśmy, a chcieliśmy wygrać. Mamy do czynienia z niezwykłym rywalem. Ich liczby mówią same za siebie, grają bardzo dynamicznie. Zaproponowali bardzo ofensywną grę. My staramy się przejść dalej z bronią, jaką mamy. Jeśli docenia się wysiłek włożony w grę ofensywną, musimy umieć docenić też grę w obronie – powiedział argentyński szkoleniowiec. Pep Guardiola stwierdził, że trudno atakować rywala ustawionego w dwóch liniach po pięciu graczy. – Równie ciężko jest bronić przeciwko Manchesterowi City. Trudno jest mieć tak dobrą drużynę. Trzech dobrych graczy wędruje na ławkę, a na boisko wchodzi trzech jeszcze lepszych – odpowiedział rywalowi trener Atletico.

“Na rewanż musimy wymyślić coś lepszego”

W rewanżu na Wanda Metropolitno mistrzowie Hiszpanii nie mogą już skupić się jedynie na obronie. “Cholo” zapowiada zmianę taktyki.

– Zawsze trzeba umieć wymyślić coś lepszego. To długa rywalizacja, podzielona na dwie części. Manchester City wszędzie gra tak samo. To prawdopodobnie najlepszy rywal na świecie, będziemy rywalizować z nim z pokorą – pochwalił rywala Argentyńczyk.

Zanim Rojiblancos podejmą u siebie mistrzów Anglii, zmierzą się jeszcze w La Lidze z Mallorką.

