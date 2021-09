Rummenigge o odejściu Messiego z Barcelony. “To jak gol samobójczy”

Bayern Monachium w jednym z ciekawszych wtorkowych meczów Ligi Mistrzów zmierzy się na wyjeździe z FC Barceloną. W związku z tym Karl-Heinz Rummenigge udzielił wywiadu dziennikowi AS, w którym wyraził między innymi opinię na temat odejścia Lionela Messiego, finansowego fair-play oraz wydatków europejskich klubów w trakcie okienka transferowego.

Harl-Heinz Rummenigge w tym roku przestał być szefem zarządu Bayernu Monachium

Niemiec mógł obserwować tegoroczne okienko transferowe bez dodatkowych emocji

Były niemiecki piłkarz i działacz piłkarski udzielił kilku ciekawych wypowiedzi w wywiadzie z hiszpańskim dziennikiem AS

Rummenigge wierzy w odbudowę Barcelony

Bayern Monachium po raz pierwszy od 30 lat w trakcie ostatniej sesji transferowej nie był zarządzany przez Karla-Heinza Rummenigge. Były członek zarządu Bayernu Monachium, ustąpił ze stanowiska w czerwcu tego roku. Zastąpił go Oliver Kahn. 65-latek jednak nadal uważnie śledzi wiadomości na temat europejskiego futbolu.

Niemiec, który nadal zajmuje stanowisko w Komitecie Wykonawczym UEFA, zgodził się na rozmowę z dziennikiem AS. Rummenigge był tego lata świadkiem jednego z najbardziej szalonych okien transferowych w historii jako bezstronny obserwator.

🇩🇪🗣️ El ex director general del Bayern habla en AS y recuerda el 2-8 como "una locura"



❌ Alaba a Laporta, pero dice que la Superliga "está muerta" https://t.co/ymTsyjfDq3 — Diario AS (@diarioas) September 13, 2021

Jedną z ważniejszych transakcji było odejście Lionela Messiego z FC Barcelony do Paris Saint-Germain. Były reprezentant Niemiec przedstawił swoje zdanie w sprawie. – Każdy może swobodnie myśleć, czego chce, ale uważam, że jest to strzelenie gola samobójczego, gdy pozwala się takiemu zawodnikowi jak Messi odejść. Można było sobie jednak wyobrazić, że do tego dojdzie. Jeśli ma się tyle wydatków, to wiadomo, że rachunki w takich okolicznościach są na minusie – mówił Rummenigge.

Były niemiecki działacz twierdzi jednocześnie, że Joan Laporta wyciągnie Barcelonę z kryzysu. Jednocześnie Rummenigge zabrał głos w sprawie finansowego fair-play. – W ciągu trzech lat La Liga straciła dwie kluczowe postacie dla tych rozgrywek. Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. Obaj pozostawiają lukę w marketingu, której nie można wypełnić. To konsekwencje finansowego fair-play. Finansowe fair-play musi dostosować się do czasów. Sposoby negocjacji i finanse zmieniły się drastycznie w ciągu ostatnich dziesięciu lat – przekonywał 65-latek.

Czytaj więcej: Lipsk – Bayern: Lewandowski trafił w hicie, fantastyczna bramka Laimera

FC Barcelona Bayern Monachium 3.50 3.95 2.03 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 13. września 2021 11:37 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin