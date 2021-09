Ronaldo znów zachwycił, Portugalczyk z kolejnym golem w Man Utd

Cristiano Ronaldo wyśmienicie wkomponował się do Manchesteru United dowodzonego przez Ole Gunnara Solskjaera. Portugalczyk w trakcie minionego weekendu zdobył dwie bramki w starciu ligowym przeciwko Newcastle United. Tymczasem we wtorkowy wieczór otworzył wynik rywalizacji w ramach Ligi Mistrzów przeciwko Young Boys.

Manchester United we wtorek wieczorem zaczął kolejny sezon w Lidze Mistrzów

W pierwszej połowie rywalizacji z BSC Young Boys kolejnego gola dla Czerwonych Diabłów strzelił Cristiano Ronaldo

Portugalczyk w elitarnych rozgrywkach ma już o piętnaście trafień więcej od Lionela Messiego

Ronaldo nie przestaje błyszczeć

Cristiano Ronaldo rzutem na taśmę zmienił barwy klubowe w trakcie letniego okienka transferowego. Reprezentant Portugalii przez przedstawicieli mediów na czele z Fabrizio Romano łączony był z przeprowadzką do Man City. Sprawy w swoje ręce wziął jednak sir Alex Ferguson i ostatecznie 36-latek wrócił do ekipy z Old Trafford.

Man Utd kupił Ronaldo za 15 milionów euro. Chociaż wraz z dodatkowymi bonusami suma ta może przekroczyć ostatecznie 20 milionów euro. Wydane pieniądze wygląda na to, że szybko się jednak zwrócą sternikom Czerwonych Diabłów.

We wtorkowym starciu w Bernie portugalski piłkarz zdobył kolejną bramkę w swojej karierze. Na listę strzelców wpisał się w 13. minucie. Ronaldo wykorzystał podanie Bruno Fernandesa i strzałem z pierwszej piłki pokonał golkipera rywali.

Dla reprezentanta Portugalii trafienie w potyczce przeciwko BSC Young Boys było 135. w 177. występie w Lidze Mistrzów. Ronaldo potwierdził kolejny raz, że jest stworzony do występów w elitarnych rozgrywek.

Czytaj więcej: Ronaldo: powrót do Man United to moja najlepsza decyzja

