fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United pozytywnie zareagował po rozstaniu z Ole Gunnarem Solskjaerem, pokonując 2:0 Villarreal. Jedno z trafień dla ekipy z Old Trafford zaliczył Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był po zakończeniu spotkania zachwycony faktem, że zdobył bramkę w Hiszpanii, gdzie spędził dziewięć lat.

Manchester United po trzech meczach bez wygranej wrócił na zwycięski szlak

Czerwone Diabły pokonały we wtorkowy wieczór 2:0 zawodników Villarreal

Jedno z trafień dla angielskiej ekipy zaliczył Cristiano Ronaldo, który nie krył radości po meczu z tego powodu

Ronaldo przypomniał o sobie kibicom w Hiszpanii

Manchester United wrócił we wtorkowy wieczór na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Do przerwy Czerwone Diabły remisowały z zespołem z La Liga bezbramkowo. Po zmianie stron sygnał do ataku dał Cristiano Ronaldo.

Portugalski zawodnik przyczynił się, że udany mecz w roli opiekuna zespołu z Old Trafford zaliczył Michael Carrick. Ronaldo może pochwalić się jednocześnie 140. golami w Lidze Mistrzów, wyprzedzając pod tym względem Lionela Messiego, mającego 123. trafienia na koncie.

– Zawsze bardzo dobrze gra mi się w Hiszpanii. Ciesze się, że udało nam się wygrać, a ja zdobyłem bramkę, dzięki której poczułem się wyjątkowo – napisał Ronaldo w swoim komentarzu do spotkania na łamach Instagrama.

– Gratulacje należą się całej drużynie za to wspaniałe zwycięstwo, dzięki któremu znaleźliśmy się w miejscu, na które zasługujemy. Jesteśmy Man Utd i nigdy nie przestaniemy walczyć o ten klub. Go Devils! – zaapelował Portugalczyk.

Ronaldo wrócił do ekipy z Old Trafford w trakcie ostatniego okienka transferowego. Jak dotąd strzelił 10 goli w 15 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Sześć z tych trafień zaliczył w Lidze Mistrzów.

Kto następcą Solskjaera?

