Robert Lewandowski strzelił gola w meczu FC Barcelona - Stade Brest, przechodząc tym samym do historii Ligi Mistrzów. To bowiem setna bramka polskiego napastnika w Champions League. Sprawdź, przeciwko którym klubom nasz rodak najczęściej trafiał do siatki w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach.