Lewandowski z laurką od Sahina. Wyjątkowe słowa o Polaku

Nuri Sahin: Robert Lewandowski ma silny charakter

FC Barcelona już w środę rozegra swoje kolejne spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Borussią Dortmund. Ten mecz będzie niezwykle ważny dla losów obu drużyn, ponieważ zespoły zajmują czołowe miejsca w tabeli. Duma Katalonii znajdowała się przed 6. kolejką na trzeciej lokacie, natomiast niemiecka ekipa okupuje czwartą pozycję.

Tymczasem na przedmeczowej konferencji prasowej Nuri Sahin poruszył temat m.in. Roberta Lewandowskiego. Warto zaznaczyć, że obaj panowie w przeszłości wspólnie dzielili szatnię w Borussii Dortmund. Szkoleniowiec z Signal Iduna Park w ciepłych słowach wypowiedział się o Polaku, zaznaczając również, że ich uwaga nie będzie skupiona jedynie na napastniku.

– Robert Lewandowski ma bardzo silny charakter, zawsze chce grać i strzelać. Jego nastawienie jest topowe, nadal jest na świetnym poziomie. Nigdy nie musiałem się bronić przed jego atakami, ale zrobimy to dobrze. W każdym razie nigdy nie skupiamy się na tylko jednym zawodniku, to byłoby niesprawiedliwe. Cieszę się, że będę mógł go jutro zobaczyć – powiedział Nuri Sahin, cytowany przez serwis fcbarca.com.

Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już o godzinie 21:00.