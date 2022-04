Pressfocus Na zdjęciu: Jamie Redknapp

Jamie Redknapp reprezentował Liverpool na przełomie lat 1991-2002. Obecnie jest piłkarskim ekspertem i felietonistą. Przed kolejnym półfinałem Ligi Mistrzów zdradził, na kogo piłkarze Villarreal powinni zwrócić szczególną uwagę podczas rywalizacji z The Reds.

Jamie Redknapp stwierdził, że Thiago jest motorem napędowym Liverpool

Legenda The Reds doradziła, aby Villarreal zwrócił szczególną uwagę na grę Hiszpana

Anglik wytypował Francisa Coquelina do bezpośredniej walki z Thiago o dominację na boisku

Redknapp radzi uważać na Thiago

Jamie Redknapp regularnie ogląda mecze Liverpool. Podczas przygody na Anfield rozegrał ponad 300 meczów. Gdyby nie kontuzje, zapewne zakończyłby karierę z lepszym dorobkiem. Niemniej jednak, kibice na wyspach długo cieszyli się jego golami strzelanymi z dystansu.

Dziś legendarny pomocnik Premier League cieszy się uznaniem wśród angielskich mediów. Często pojawia się w roli eksperta w telewizji, a także pisze autorskie teksty dla Daily Mail. Właśnie w jednym ze swoich artykułów, 48-latek doradził piłkarzom Villarreal, na kogo uważać podczas dwumeczu półfinału Ligi Mistrzów.

– “Villarreal musi powstrzymać Thiago, aby uniemożliwić the Reds wejście w ich najlepszy rytm meczowy. Jurgen Klopp może spać spokojnie, ponieważ od dawna nikt nie uciszył kibiców na Anfield” – zdradził Redknapp.

– “Może Thiago nie strzela dużo goli. Jest jednak nieodłącznym elementem Liverpool, a jego wpływ na wyniki zespołu jest widoczny dla wszystkich. W środowy wieczór Thiago będzie osobistym wyzwaniem dla Francisa Coquelina. Jestem przekonany, że Coquelin kontra Thiago to będzie szalona bitwa” – uznał.

– “Unai Emery na pewno zauważył, że Thiago wykonał więcej podań niż cały zespół Everton zebrany w niedzielnych derbach Merseyside. Próbował 121 podań i ukończył 119, co dało mu dokładność na poziomie 98 procent” – zaznaczył.

Thiago w drugiej części sezonu często pojawia się w wyjściowym składzie The Reds. Dziś Liverpool depcze po piętach Man City w walce o tytuł Premier League i właśnie duża w tym zasługa byłego gracza Bayernu Monachium. Statystyki 31-latka nie powalają na kolana, jednak jego wkład w lepszą grę zespołu zauważalny jest gołym okiem.

Według Redknappa, na Anfield zatrzymać Thiago jest w stanie Francis Coquelin. Francuz dobrze zna nawyki angielskiego futbolu, bo wiele lat spędził w Arsenal. Co ciekawe, po wygraniu Ligi Europy w poprzedniej kampanii, bezpośrednio zwrócił się do Sir Alexa Fergusona, nazywając pokonanie Man Utd “zemstą”. Wszystko przez to, że były trener wyśmiał pomocnika Kanonierów, który w debiucie doznał sromotnej porażki przeciwko Czerwonym Diabłom (2:8).

Liverpool FC Villarreal 1.35 5.60 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2022 09:54 .

Czytaj więcej: “Nie chcemy być miłym klubikiem z miasteczka”, czyli jak Villarreal rozkochał w sobie Europę