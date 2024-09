Real wykonał plan. Stuttgart jednak postawił trudne warunki na Bernabeu [WIDEO]

Real Madryt we wtorkowy wieczór podejmował VfB Stuttgart w Lidze Mistrzów. Mecz finalnie zakończył się triumfem zwycięzców ubiegłej edycji (3:1). Podopieczni Sebastiana Hoenessa jednak mocno postawili się "Królewskim".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe oraz Antonio Rudiger

Real Madryt pokonuje VfB Stuttgart

Real Madryt we wtorkowy wieczór zainaugurował sezon w rozgrywkach Ligi Mistrzów. “Królewscy” tego dnia przed własną publicznością podejmowali VfB Stuttgart. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego przystępował do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Realem Sociedad (2:0). Wicemistrzowie Niemiec natomiast w swoim ostatnim meczu okazali się lepsi od Borussii Monchengladbach (3:1).

W pierwszej odsłonie rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu oglądaliśmy ciekawe widowisko. Real Madryt nie mógł nabrać rozpędu na początku meczu, przez co to VfB Stuttgart częściej przeprowadzał ofensywne akcje. Jednak z czasem do głosu zaczęli dochodzić “Królewscy”. W pierwszych 45. minutach w obu zespołach szwankowała skuteczność i nie zobaczyliśmy trafień. Drużyny zatem schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga połowa wyśmienicie rozpoczęła się dla Realu Madryt. Gospodarze po upływie kilkunastu sekund od gwizdka objęli prowadzenie. Podanie Rodrygo zamienił na gola Kylian Mbappe. Francuski napastnik z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do pustej bramki.

Kylian Mbappé rozpoczął strzelanie w Lidze Mistrzów UEFA! 🔥🤩 Francuz daje prowadzenie Realowi Madryt w 21 sekundzie drugiej połowy! 👑



Przez pewien moment na Estadio Santiago Bernabeu działo się niewiele, ale zmieniło się to w 68. minucie. Wówczas goście doprowadzili do wyrównania, a na listę strzelców wpisał się Deniz Undav. Podopieczni Sebastiana Hoenessa tylko kwadrans cieszyli się z remisu. W 83. minucie “Królewskim” ponowne prowadzenie dał Antonio Rudiger. Niemiecki defensor popisał się niezwykle pięknym i precyzyjnym uderzeniem głową. W doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił Endrick. Tym samym zwycięzcy ubiegłej edycji Ligi Mistrzów pokonali Stuttgart 3:1.

VfB Stuttgart w następnym meczu podejmie Borussię Dortmund. Real Madryt natomiast zmierzy się z Espanyolem Barcelona.

Real Madryt – VfB Stuttgart 3:1

Mbappe (46′), Rudiger (83′), Endrick (90+5′) – Undav (68′)

