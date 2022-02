PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Widmo pożegnania się z rozgrywkami Ligi Mistrzów już na 1/8 finału we wtorkowy wieczór zajrzało głęboko w oczy piłkarzy Realu Madryt. Królewscy zasłużenie przegrali 0:1 z Paris Saint-Germain na Parc des Princes, a na domiar złego w rewanżu w Madrycie zagrają bez dwóch bardzo ważnych zawodników.

Wtorkowy hit 1/8 finału Ligi Mistrzów zakończył się skromną wygraną 1:0 PSG

Rewanżowe spotkanie odbędzie się 9 marca na Santiago Bernabeu w Madrycie

W drugim spotkaniu Real zagra bez pauzujących za kartki Casemiro i Ferlanda Mendy’ego

Real bez Casemiro i Mendy’ego

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Realem Madryt to bez wątpienia największy hit 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu, które we wtorek rozegrane zostało w stolicy Francji, na wysokości zadania stanęli tylko paryżanie, którzy zdominowali swojego rywala z Hiszpanii. Zwycięstwo udało im się zapewnić dopiero w doliczonym czasie gry po świetnym trafieniu Kuliana Mbappe.

PSG dzięki tej wygranej przystąpi do rewanżu, który odbędzie się 9 marca w Madrycie, w komfortowej sytuacji. Real Madryt nie będzie oczywiście bez szans, ale w drugim meczu będzie miał znacznie utrudnione zadanie. O odrobienie strat z pierwszego pojedynku będzie walczył bez dwóch kluczowych zawodników.

W rewanżowym meczu z PSG nie będą mogli zagrać Casemiro i Ferland Mendy, którzy we wtorkowym spotkaniu zostali ukarani żółtymi kartkami. Obaj już wcześniej mieli na swoim koncie napomnienie, w efekcie czego czeka ich teraz pauza w jednym meczu.

Nieobecność obu piłkarzy to ogromne zmartwienie dla trenera Carlo Ancelottiego, bowiem zastąpienie dwóch kluczowych graczy nie będzie łatwe. Kandydatem do wypełnienia dziury w środku pola jest Eduardo Camavinga, natomiast Mendy’ego na lewej stronie defensywy może zastąpić David Alaba. Wówczas do wyjściowego składu na środek defensywy wskoczyłby prawdopodobnie Nacho Fernandez.

