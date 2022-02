Źródło: Canal Plus

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe w pojedynku z Danim Carvajalem

Gwiazda Kyliana Mbappe rozbłysnęła pełnym blaskiem podczas wtorkowego meczu Paris Saint-Germain z Realem Madryt (1:0). Francuz strzelił jedyną, piękną bramkę w ostatnich sekundach, a po spotkaniu wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

Kylian Mbappe był najlepszym zawodnikiem pojedynku Paris Saint-Germain z Realem Madryt (1:0)

Francuz jest mocno łączony z przenosinami do stolicy Hiszpanii po zakończeniu bieżącego sezonu

Po meczu 23-latek wypowiedział się na temat swojej przyszłości, pozostawiając sobie wszystkie drzwi uchylone

Mbappe: jestem graczem wielkiego klubu, więc zawsze jestem szczęśliwy

Wtorkowy mecz pomiędzy Paris Saint-Germain a Realem Madryt (1:0) na długo zapadnie w pamięci kibiców. Gospodarze całkowicie zdominowali swych rywali, nie pozwalając im oddać nawet strzału na bramkę Gianluigiego Donnarummy. Co prawda Thibaut Courtois uratował swój zespół, broniąc rzut karny Lionela Messiego, ale w końcówce niesamowitą akcją popisał się Kylian Mbappe, zapewniając swej drużynie przewagę przed rewanżem na Santiago Bernabeu. Tajemnicą poliszynela jest, iż Francuza mocno łączy się z przenosinami do zespołu Królewskich. 30 czerwca gwiazdor będzie wolnym graczem, a według mediów albo podpisał już umowę z nowym klubem, albo o jego przyszłości ma zadecydować dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów. 23-latek po wtorkowym meczu odebrał statuetkę dla najlepszego zawodnika spotkania, po czym udzielił kilku wypowiedzi.

– Jak zignorować kontekst tego meczu? To proste, musisz grać w piłkę. Zadajemy zbyt wiele pytań o zbyt wiele rzeczy. Mówimy o Paris Saint-Germain i Realu Madryt. To dwa wielkie kluby, ale jestem graczem PSG, więc zawsze jestem bardzo szczęśliwy – powiedział Mbappe w rozmowie z Canal Plus.

Następnie porozmawiał ze stacją Movistar. Co ciekawe, odpowiadał w języku hiszpańskim.

– Nie zadecydowałem jeszcze o swojej przyszłości. Gram dla PSG, jednego z największych klubów na świecie. Ten mecz nie zadecydował o mojej przyszłości. Daję z siebie wszystko i zobaczymy, co przyniesie kolejny sezon – wyznał 23-latek. Francuz w bieżącym sezonie imponuje dyspozycją. W 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 22 gole, do których dołożył 16 asyst.

Zobacz również: Paul Merson deprecjonuje zasługi Pochettino.

Nantes Paris Saint-Germain 6.50 4.75 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2022 07:44 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin