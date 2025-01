Raphinha ujawnia szczegóły spięcia po meczu z Benficą

Raphinha odniósł się do zamieszania, jakie miało miejsce w tunelu po meczu FC Barcelony z Benfiką. Po spektakularnej remontadzie Blaugrany, która wygrała 5:4, emocje przeniosły się poza boisko, a sytuacja wymagała interwencji policji.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha i napięcie po meczu Benfiki z Barceloną

Raphinha, jeden z kluczowych zawodników Barcelony, znalazł się w centrum zamieszania po meczu z Benfiką. Spotkanie na Estadio da Luz zakończyło się pamiętną wygraną Blaugrany 5:4, dzięki której klub awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednak emocje z boiska przerodziły się również wielkie spięcie, które przeniosło się do tunelu prowadzącego do szatni.

Według doniesień “Movistar” w tunelu doszło do ostrej wymiany zdań między zawodnikami obu drużyn. Sytuacja szybko eskalowała, a krzyki i wzajemne oskarżenia zmusiły służby porządkowe do interwencji.

Raphinha nie ukrywał, że sam uczestniczył w zajściu. – Jestem osobą, która szanuje innych, ale kiedy wychodziłem, ktoś mnie obraził. Odpowiedziałem. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale wszyscy byliśmy zdenerwowani – tłumaczył swoje zachowanie zawodnik.

Zdaniem Raphinhy zawodnicy Benfiki nie potrafili pogodzić się z porażką, zwłaszcza że przez długi czas to oni prowadzili w meczu. – Piłkarze Benfiki mogli się bardziej pohamować. Jeśli mnie szanują, ja ich też. Po takich meczach emocje są naturalne – dodał, próbując załagodzić sprawę.

FC Barcelona zwyciężyła 5:4, choć do przerwy przegrywała 1:3. Dziewięć goli i ogromne emocje, jakie towarzyszyły pojedynkowi na Estadio da Luz z pewnością na długo zapiszą się w pamięci fanów, a sam mecz należał do najciekawszych w tej edycji Ligi Mistrzów.