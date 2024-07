Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Polskie kluby punktują w rankingu krajowym UEFA

W ostatnich dniach polskie kluby rozegrały swoje mecze eliminacyjne do fazy grupowej europejskich pucharów. Bilans naszych przedstawicieli to dwa zwycięstwa i dwie porażki. We wtorek Jagiellonia Białystok pewnie pokonała litewski FK Panevezys 4:0, zaś w środę Śląsk Wrocław przegrał 0:1 z Rigą FC. Następnie w czwartek Wisła Kraków po dobrym spotkaniu uległa 1:2 Rapidowi Wiedeń, a Legia Warszawa rozgromiła walijską drużynę Caernarfon aż 6:0.

Takie wyniki pozwoliły Polsce odrobić w rankingu UEFA część straty do Szkocji, Austrii oraz Szwajcarii. Jednak w kolejnych rundach te kraje będą miały silniejszą obsadę i mogą zyskać przewagę. Przypomnijmy, że za zwycięstwo oznacza doliczenie 0,25 punktu, zaś remis 0,125.

Pierwsze punkty w 2024 roku dla Polski zdobyła Wisła Kraków, która wygrała w obu meczach eliminacji Ligi Europy z FK Llapi.

Poniżej przedstawiamy, jak wygląda układ rankingu krajowego UEFA na pozycjach zbliżonych do Polski. Przewaga nad Serbią wydaje się całkiem bezpieczna, jednak strata do wyższych pozycji również nie jest zbyt mała.

Ranking krajowy UEFA (stan na 26.07.2024)

Miejsce Kraj 2020 2021 2022 2023 2024 Suma Punktów Drużyny 13 Grecja 5.100 8.000 2.125 11.400 0.750 27.375 4/4 14 Dania 4.125 7.800 5.900 8.500 0.750 27.075 4/4 15 Austria 6.700 10.400 4.900 4.800 0.200 27.000 4/5 16 Szwajcaria 5.125 7.750 8.500 5.200 0.400 26.975 5/5 17 Szkocja 8.500 7.900 3.500 6.400 0.200 26.500 5/5 18 Polska 4.000 4.625 7.750 6.875 1.000 24.250 4/4 19 Serbia 5.500 9.500 5.375 1.400 0.200 21.975 5/5 20 Chorwacja 5.900 6.000 3.375 5.875 0.625 21.775 4/5 21 Ukraina 6.800 4.200 5.700 4.100 0.200 21.000 4/5 22 Węgry 4.250 2.750 5.875 4.500 1.500 18.875 4/4 źródło: rankinguefa.pl

