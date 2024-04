Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma musi błysnąć na Montjuic, by odzyskać zaufanie w PSG

Gianluigi Donnarumma dał się we wcześniejszych latach poznać jako jeden z najciekawszych bramkarzy w Europie. Już jako nastolatek wskoczył do pierwszego składu wielkiego AC Milanu. Następnie zadomowił się w reprezentacji Włoch, z którą sięgnął po Euro 2021. Już pod koniec kariery na San Siro wytykano mu jednak sporo braków w warsztacie, co tylko nasiliło się po kontrowersyjnych przenosinach do Paris Saint-Germain.

Pierwszy mecz z FC Barceloną również nie był w wykonaniu 25-latka dobry. Nie tylko nie pomógł swojej drużynie w sytuacjach bramkowych rywali. Ci wyczuli też, jak niepewny jest Włoch przy próbach rozegrania, przez co często go naciskali.

Dziennikarze katalońskiego Sportu postanowili podgrzać atmosferę przed wtorkowym rewanżem i wystosowali cały artykuł na temat postawy Donnarummy. Według nich zawodnicy Blaugrany powinni skupić się na wymuszaniu błędów przez reprezentanta Włoch; dodają też, że nawet koledzy z drużyny nie postrzegają golkipera jako pewnego punktu zespołu.

Do tego zacytowali analityka prestiżowego francuskiego magazynu L’Equipe. Jerome Alonzo uważa, że przed tygodniem “widział rozgorączkowanego chłopaczka, który wyglądał, jakby rozgrywał pierwszy mecz w Lidze Mistrzów”. Takie “laurki” nie mogły nie pozostawić na 25-latku piętna. Już we wtorek przekonamy się, czy krytyka pozytywnie wpłynie na niemal dwumetrowego bramkarza.

Donnarumma rozegrał w tym sezonie już 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W 16 z nich udało mu się zachować czyste konta.

Czytaj więcej: Bayern rozmawia z następcą Tuchela! Sensacyjne informacje.