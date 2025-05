ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos oraz Gabriel Martinelli

Paris Saint-Germain lepszy od Arsenalu! Mistrzowie Francji w finale Ligi Mistrzów

W środowy wieczór odbywało się rewanżowe spotkanie półfinału Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmowało Arsenal. Przed pierwszym gwizdkiem w lepszej sytuacji byli podopieczni Luisa Enrique. Rywalizacja na Emirates Stadium zakończyła się triumfem mistrzów Francji rezultatem 1:0. Bohaterem starcia wówczas został Ousmane Dembele.

Rywalizacja na Parc des Princes mogła zacząć się wyśmienicie dla Arsenalu. Goście mieli doskonałe okazje bramkowe, ale na posterunku stał Gianluigi Donnarumma. Z każdą kolejną minutą Paris Saint-Germain zaczęło dochodzić do głosu, aż w 27. minucie zadali bolesny cios w rywala. Przepięknym uderzeniem z dystansu popisał się Fabian Ruiz, który umieścił futbolówkę w bramce. Finalnie rezultatem w pierwszej odsłonie nie uległ już zmianie. Gospodarze tym samym schodzili do szatni w bardzo dobrych nastrojach.

𝐅𝐀𝐁𝐈𝐀𝐍 𝐑𝐔𝐈𝐙! 🎯 Piękne trafienie Hiszpana! 😍



PSG prowadzi 2:0 w dwumeczu z Arsenalem! 🔥



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/gJ2qhVChpR — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 7, 2025

Arsenal od początku drugiej połowy ruszył do ataku. Ale tego dnia znakomicie dysponowany na linii był Gianluigi Donnarumma. W 68. minucie Paris Saint-Germain miało rzut karny po zagraniu ręką. Vitinha podszedł do jedenastki, ale przegrał pojedynek z Davidem Rayą. Chwilę później jednak golkiper Kanonierów skapitulował po uderzeniu Achrafa Hakimiego. Goście bardzo szybko odpowiedzieli golem Bukayo Saki. Londyńczycy finalnie nie zdołali pójść za ciosem i to mistrzowie Francji zameldowali się w finale Ligi Mistrzów.

Paris Saint-Germain w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Montpellier. Arsenal natomiast zmierzy się z Liverpoolem.

Paris Saint-Germain – Arsenal 2:1 (3:1 w dwumeczu)

Fabian Ruiz (27′), Hakimi (72′) – Saka (75′)