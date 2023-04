PressFocus Na zdjęciu: Manchester City - FC Bayern Monachium

Na Allianz Arena odbędzie się spotkanie Bayern – City

Obywatele w Monachium bronią aż trzybramkowej zaliczki

Poznaliśmy przewidywane składy na to starcie

Bayern – City. Kto wybiegnie na murawę wraz z pierwszym gwizdkiem?

Bayern Monachium musi dokonać wręcz cudu, by awansować do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Bawarczycy w dwumeczu tracą do Manchesteru City aż trzy gole, dlatego podopieczni Pepa Guardioli są uznawani za wręcz pewnych awansu do półfinału. Bramki w tym pierwszym starciu zdobyli Rodri, Bernardo Silva i Erling Haaland, natomiast po spotkaniu doszło do kłótni między Leroyem Sane i Sadio Mane, która doprowadziła do zawieszenia tego drugiego i ukarania go grzywną przez Die Roten.

Mane wraca do kadry meczowej, ale niemal na pewno rozpocznie zmagania na ławce rezerwowych. Do dyspozycji Thomasa Tuchela będzie także nieobecny w Manchesterze Eric Maxim Choupo-Moting. Niemiecki trener nie będzie mógł skorzystać z Manuela Neuera i Lucasa Hernandeza. Jeśli chodzi o City, to Phil Foden wrócił do treningów. Anglik w potyczce na Allianz Arena raczej na pewno nie wystąpi w podstawowym składzie, jednak bez wątpienia otrzyma swoje minuty.

Bayern – City: przewidywane składy

Bayern Monachium (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland