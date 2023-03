Chelsea zagra we wtorek z Borussią Dortmund o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W lepszym położeniu jest niemiecka drużyna, która w pierwszym meczu wygrała 1-0. Graham Potter nie może się doczekać rywalizacji na Stamford Bridge.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea musi przed własną publicznością odrobić jednobramkową stratę

Graham Potter wierzy, że jego zespół stać na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Ewentualna porażka z Borussią Dortmund może przesądzić o zwolnieniu Anglika

Potter odbuduje swoją pozycję w Londynie?

Graham Potter ma przed sobą najprawdopodobniej najważniejszy mecz w trenerskiej karierze. We wtorek Chelsea podejmie przed własną publicznością Borussię Dortmund, a stawką jest awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu niemiecka drużyna na Signal Iduna Park wygrała 1-0.

Angielski menedżer wierzy, że jego zespół jest w stanie odrobić jednobramkową stratę i wywalczyć awans na Stamford Bridge. Niewykluczone, że ten mecz zadecyduje o jego przyszłości. Kibice domagają się zwolnienia Pottera, a władze klubu póki co stoją po jego stronie.

– Rywale pokazali już w pierwszym meczu, że są drużyną z najwyższej półki. Widać to po ich wynikach w Bundeslidze, gdzie są w wielkiej formie, wygrywając kolejne mecze. To wiele o nich mówi. Jako drużyna, dobrze radzą sobie w ataku, obronie, mają indywidualności oraz fantastycznego trenera. Czeka nas trudne wyzwanie, ale cieszymy się na nie.

– Presja w takich przypadkach jest czymś pożytecznym, ponieważ oznacza, że walczysz o miejsce wśród ośmiu najlepszych zespołów w Lidze Mistrzów. To wspaniałe rozgrywki, a ta noc będzie wyjątkowa, tak samo jak w Dortmundzie. Nie możemy się doczekać tego pojedynku, chcemy także grać dalej.

– Skupiam się na tym, jak ważny jest to mecz dla drużyny i dla klubu. To szansa, by znaleźć się w zaszczytnym gronie, ale zagramy przeciwko bardzo trudnemu rywalowi w niesamowitej formie. Jednocześnie to naprawdę duże wyzwanie. Jestem pewny, że Stamford Bridge będzie wrzało, a my damy z siebie wszystko, by wygrać i awansować – przekonuje Potter.

