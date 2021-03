Pochettino po awansie PSG. “Za dużo myśleliśmy o ćwierćfinale”

Paris Saint-Germain nie bez kłopotów wywalczyło awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów. Środowy mecz na Parc des Pricens zakończył się rezultatem 1:1. Niemniej zadowolenia z wyeliminowania Barcelony nie ukrywał po zakończeniu meczu opiekun mistrzów Francji Mauricio Pochettino.

PSG sprostało wyzwaniu

Paris Saint-Germain w dwumeczu wygrało z Blaugraną 5:2. Losowanie par 1/4 finału Ligi Mistrzów zaplanowane jest na 19 marca na godzinę 12:00.

– W pierwszych fragmentach rywalizacji cierpieliśmy. Z trudem udało nam się przetrwać trudne chwile. Z psychologicznego punktu widzenia był to test dla grupy. W drugiej połowie zareagowaliśmy dobrze. Staliśmy się bardziej konkurencyjni dla swoich rywali. Oczywiste jest jednak, że za dużo myśleliśmy o ćwierćfinale Ligi Mistrzów – przekonywał trener PSG cytowany przez RMC Sport.

– Mieliśmy się skupić na naszym spotkaniu, a nie na tym, co będzie po nim. Nie możemy w trakcie meczów zaprzątać sobie głów innymi rzeczami. Musimy być zawsze w 100 procentach skoncentrowani na spotkaniu, które rozgrywamy. W każdym razie wszyscy cieszymy się z wywalczenia awansu do kolejnej fazy rozgrywek – kontynuował Pochettino.

Navas potwierdził klasę

– Z gry w pierwszej części meczu nie byliśmy zadowoleni, ale tak czasem się dzieje. Na szczęście po zmianie stron zaprezentowaliśmy inne oblicze, co pozwoliło nam wywalczyć awans do ćwierćfinału. Zawodnicy byli fantastyczni. W drugiej połowie podnieśliśmy swój poziom. Barcelona siłą rzeczy zaryzykowała, bo w pierwszym spotkaniu przegrała 1:4. Zajęło nam trochę czasu, zanim odnaleźliśmy się w grze. Świetne zawody zaliczył natomiast Keylor Navas. Były sytuacje, które pokazały jego mocne strony i to, że to jeden z czołowych bramkarzy świata – podsumował Argentyńczyk.

Tymczasem już w niedzielę paryżanie rozegrają mecz ligowy. Rywalem mistrzów Francji będzie Nantes.



