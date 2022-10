fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern Monachium przystąpi w we wtorek do spotkania w ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W dwóch poprzednich zgromadził komplet punktów, zatem może ze spokojem przygotowywać się do najbliższej rywalizacji. W meczu z Viktorią Pilzno Julian Nagelsmann zapowiada zmiany w składzie.

Bayern Monachium pokonał już FC Barcelonę i Inter Mediolan

Do wtorkowego spotkania z Viktorią Pilzno przystąpi w roli lidera swojej grupy

Julian Nagelsmann zapowiada rotacje w składzie

Nagelsmann nie chce wpadki

Bayern Monachium od początku sezonu gra w kratkę. W Bundeslidze notuje wpadkę za wpadką, natomiast w Lidze Mistrzów jest dotychczas bezbłędny. Postawa w rozgrywkach ligowych sprawiła, że coraz więcej zaczęto dyskutować na temat przyszłości Juliana Nagelsmanna. Wysokie zwycięstwo z Bayerem Leverkusem wprowadziło do obozu Bawarczyków nieco spokoju, zatem niemiecki szkoleniowiec może przygotowywać się do wtorkowego meczu w Champions League.

We wtorek mistrzowie Niemiec zmierzą się z Viktorią Pilzno. Po dwóch kolejkach Czesi nie mają na swoim koncie choćby punktu, natomiast Bawarczycy są liderem swojej grupy. Nagelsmann mówi o swoim planie na najbliższe starcie.

– Chcemy zdobyć 3 punkty. Zespół spisał się bardzo dobrze ostatnio. W Lidze Mistrzów niezwykle ważne jest wygranie meczu z Pilznem, a także utrzymanie rytmu. W zasadzie chcemy wygrać każdy mecz. Spodziewam się najwyższego poziomu gry u nas. Spodziewam się, że Pilzno będzie się bronić głęboko. Mają pomysł na grę podobny do Augsburga. Staramy się dojść do naszego optimum wydajnościowego na Ligę Mistrzów, ale oczywiście także na nadchodzące mecze Bundesligi – przekonuje Nagelsmann.

Sytuacja Bayernu w grupie jest komfortowa, a rywal na papierze najsłabszy, zatem 35-letni trener zapowiada rotacje w wyjściowej jedenastce.

– Musimy trochę rotować, ale nie będziemy od razu zmieniać siedmiu zawodników. Opcji jest kilka, wczesne zmiany czy korekty w wyjściowej jedenastce. Jutro się przekonacie, jakie będą moje decyzje – skwitował Niemiec.

Spotkanie Bayernu Monachium z Viktorią Pilzno rozpocznie się we wtorek o godzinie 18:45.

