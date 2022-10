fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Wtorkowe starcie Interu Mediolan z FC Barceloną to jedno z najciekawszych starć trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Opiekun wicemistrzów Włoch Simone Inzaghi skonfrontował się z pytaniami dziennikarzy o kryzys zespołu i ocenę przeciwnika.

We wtorek Inter Mediolan zagra przed własną publicznością z FC Barceloną

Włosi mierzą się z wieloma problemami, a ich pozycja w ligowej tabeli jest niesatysfakcjonująca

Simone Inzaghi przyznał, że poziom gry “Dumy Katalonii” jest jednym z najwyższych w Europie

Inzaghi pod wrażeniem FC Barcelony

Wtorek z Ligą Mistrzów zapowiada się bardzo emocjonująco. O godzinie 21 Inter Mediolan zagra przed własną publicznością z FC Barceloną, a bezpośrednie starcie może okazać się decydujące w kontekście awansu do fazy pucharowej. Po dwóch kolejkach obie ekipy mają na swoim koncie po trzy punkty, wygrywając z Viktorią Pilzno i uznając wyższość Bayernu Monachium.

Zdecydowane lepsze nastroje są w Katalonii, bowiem Inter przeżywa spory kryzys. Nie punktuje na zadowalającym poziomie w lidze, a posada trenera Simone Inzaghiego wisi na włosku. Przed meczem z Barceloną wypowiedział się o problemach swojej drużyny.

– Przeanalizujemy to, co wydarzyło się w meczu przeciwko Romie, a następnie przejdziemy do szczegółów dotyczących Barcelony. Dla nas to trudny moment. W sobotę rozegraliśmy dobry mecz, ale to nie wystarczyło. Teraz musimy zrobić więcej. Jak odmienić sytuację? Zwycięstwami i wynikami. Jutro mamy wielką szansę. Zagramy przeciwko silnej drużynie. Konieczna będzie wola i determinacja – przekonuje Inzaghi.

Włoch ocenił także swojego najbliższego przeciwnika. Przyznaje, że obok Manchesteru City i Bayernu Monachium FC Barcelona gra najlepszą piłkę w Europie.

– Razem z Bayernem Monachium oraz Manchesterem City grają według mnie najlepszy futbol w Europie. Jesteśmy Interem i postaramy się zagrać, wykorzystując każdą naszą broń. Barcelona to zespół kompletny, silny, o wielkiej jakością. Myślę, że jest to drużyna, która odzyskuje piłkę najlepiej w Europie. Wiedzą jak zrobić wszystko z piłką przy nodze, bez piłki… i mają do tego Lewandowskiego, który jest świetny – uważa Inzaghi.

