Możliwy wielki hit w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mecz pełen podtekstów

Paris Saint-Germain pewnie pokonało Brest i awansowało do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Teraz na drodze zespołu Luisa Enrique może stanąć FC Barcelona lub Liverpool. Losowanie par odbędzie się w piątek. Jeśli dojdzie do starcia z Blaugraną, będzie to pojedynek pełen podtekstów, twierdzi "Sport".