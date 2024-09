Barcelona skompromitowała się w obronie. Czerwona kartka i zaraz gol [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Monaco - Barcelona

Barcelona koszmarnie otwiera mecz z Monaco

Chociaż spotkanie AS Monaco – FC Barcelona raczej nie zasługiwało na miano hitu 1. kolejki Ligi Mistrzów, to i tak starcie na Stadionie Ludwika II zapowiadało się wyjątkowo ciekawie. Duma Katalonii, faworyt rywalizacji w Księstwie, miała szybko objąć prowadzenie. Jednak po 11 minutach niewiele na to wskazywało.

Blaugrana skompromitowała się w defensywie. Marc-Andre ter Stegen nie zauważył, że Eric Garcia nie patrzy w jego kierunku i postanowił zagrać do niego piłkę. Obrońca Barcy został wyprzedzony przez Takumiego Minamino i niemal od razu faulował Japończyka. Sędzia nie miał wątpliwości – 23-latek obejrzał czerwoną kartkę i osłabił swój zespół.

Koszmar @FCBarcelona! Ter Stegen i Eric Garcia nie zrozumieli się i Katalończycy grają w dziesiątkę ⚽



Pięć minut później Monaco wykorzystało grę w przewadze. Maghnes Akliouche popisał się znakomitym strzałem przy słupku. Ter Stegen nawet nie zareagował i musiał sięgać do siatki.

W 28. minucie Barcelona doprowadziła do wyrównania. Lamine Yamal nie dał szans Philippowi Kohnowi. Nastolatek zaskoczył go niezwykle precyzyjnym uderzeniem po ziemi.

