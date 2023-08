Raków Częstochowa w środę wywalczył awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów, wygrywając w dwumeczu z Karabachem FK (4:3). Tymczasem znani są już potencjalni rywale mistrzów Polski w przypadku ewentualnego awansu Czerwono-niebieskich do IV rundy eliminacji do elitarnych rozgrywek.