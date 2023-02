PressFocus Na zdjęciu: Octavian Popescu & Amir Murillo

Benfica Lizbona złożyła ofertę 15 mln euro za transfer Octaviana Popescu z FCSB, ale Gigi Becali nie zgodził się na propozycję Portugalczyków. Na początku roku miliarder mógł sprzedać 20-latka za rekordową kwotę, ale zażądał aż 20 mln euro.

Octavian Popescu znalazł się na celowniku Benfiki Lizbona

Portugalczycy złożyli za niego ofertę w wysokości 15 milionów euro

FCSB żąda przynajmniej 20 mln

Popescu może pobić rekord kraju

Octavian Popescu to 20-letni ofensywny piłkarz grający w FCSB. W tym sezonie pięciokrotny reprezentant Rumunii zaliczył 35 spotkań w barwach ekipy z Bukaresztu, strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst. Znakomita postawa prawonożnego zawodnika wzbudziła zainteresowanie

Gigi Becali, właściciel FCSB, zdążył już odrzucił ofertę w wysokośći 15 milionów euro, którą Benfica Lizbona złożyła za Popescu. Portugalczycy bez wątpienia nie zrezygnują ze starań o pozyskanie 20-latka i latem wrócą z bardziej atrakcyjną propozycją. Zainteresowanie As Águias jest jak najbardziej konkretne.

Autoryzowane źródła ujawniły rumuńskiemu portalowi ProSport szczegóły negocjacji. – Zaproponowali 15 milionów euro za transfer “Taviego” na początku tego roku. Becali nie zgodził się na sprzedaż za taką kwotę i zażądał o minimum 20 milionów euro. Benfica nie chciała zwiększać oferty, ponieważ było to zimowe okienko i jeszcze nie udało im się dojść do porozumienia w sprawie transferu Enzo Fernandeza do Chelsea, więc postanowili wstrzymać swoje działania.

Na razie rekord sprzedażowy w Rumunii należy do Dennisa Mana, który w styczniu 2021 roku za 13 milionów euro został kupiony przez Parmę. Włosi pozyskali go z FCSB.