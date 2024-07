Mbappe wskazał faworyta do wygrania Ligi Mistrzów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ten zespół wygra LM. Mbappe jest pewny

Kylian Mbappe i Real Madryt – długo wyczekiwany transfer w końcu stał się faktem, a reprezentant Francji został oficjalnie zaprezentowany. Na Santiago Bernabeu pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, którzy powitali napastnika w jego nowym domu. Po tej podniosłej uroczystości 25-latka czekała pierwsza konferencja prasowa.

– Chcę tego, czego chce klub. Chcę zdobywać tytuły. Real Madryt zawsze wygrywał, robił to przede mną, i będzie robił to także po mnie. Chcę, żeby teraz Real Madryt zdobywał ze tytuły mną – stwierdził Mbappe. – To jest wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłem. Chcę, żeby ludzie zdali sobie sprawę, co to dla mnie znaczy, że jestem tutaj, po tym, przez co przeszedłem… Zapamiętam ten dzień na zawsze – dodał mistrz świata z 2018 roku.

Mbappe został zapytany o to, kto wygra kolejną edycję Ligi Mistrzów. – Real Madryt zawsze jest faworytem do zwycięstwa w LM – krótko odpowiedział nowy gwiazdor Królewskich.

Real będzie bronił tytułu wywalczonego 1 czerwca w Londynie. Podopieczni Carlo Ancelottiego pokonali 2:0 Borussię Dortmund w finale rozgrywanym na Wembley.

