Max Dowman z Arsenalu ustanowił rekord w młodzieżowej Lidze Mistrzów

Max Dowman is now the youngest goalscorer in UEFA Youth League history!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿MAX DOWMAN – 14 YEARS, 8 MONTHS & 19 DAYS

🇩🇪Youssoufa Moukoko – 14 years, 11 months & 3 days

🇫🇷Rayan Cherki – 15 years, 1 month & 2 days

🇹🇷Naci Ünüvar – 15 years, 3 months & 6 days

🇳🇴Sander Evjen-Brostrøm… pic.twitter.com/BxEe2fmlE0