IMAGO / Alberto Gardin / NurPhoto Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio w środowy wieczór zmierzy się z Atletico Madryt

Maurizio Sarri na przedmeczowej konferencji prasowej nie bał się skrytykować… Lazio

Włoski trener w ostrych słowach wypowiedział się o klimacie panującym dookoła klubu

Maurizio Sarri: Atmosfera w Lazio jest niszczycielska

Środowe spotkanie Lazio z Atletico Madryt będzie bezpośrednim starciem o pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów. Z tej okazji Maurizio Sarri na przedmeczowej konferencji prasowej w ostrych słowach dał znać, co myśli o “Biancocelestich”. Włoch mocno skrytykował klimat, jaki panuje dookoła stołecznego klubu. Nie zabrakło też wbitej szpilki w kibiców własnej drużyny.

– Atmosfera w Lazio jest niszczycielska. Panują oczekiwania nierealne nawet dla tych, którzy je stawiają. To powoduje frustrację i wieczne niezadowolenie. Mieliśmy w fazie grupowej trzy zwycięstwa i remis. Gdyby chodziło o Romę, w takiej sytuacji odpaliliby na placu fajerwerki. Nie jest codziennością, że dochodzimy do 1/8 finału Ligi Mistrzów, zdarzyło się to tylko dwukrotnie w ostatnich 20 latach – powiedział.

Maurizio Sarri również wypowiedział się o środowym rywalu Lazio. 64-latek docenił więź kibiców Atletico Madryt z klubem. Nie ukrywał żalu, że nie dane mu nigdy było pracować w tym zespole.

– Atletico Madryt to środowisko, które wyjątkowo lubię. Gdybym miał wybrać drużynę, którą najbardziej chciałbym trenować, byłoby to Atletico. Nie planuję odbierać stanowiska Diego Simeone, ponieważ zbliżam się już do emerytury, a mam nadzieję, że zostanie on tam na kolejne dziesięć lat. Jednak zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdybym dostał taką propozycję kilka lat temu – zdradził Włoch.

Sprawdź także: Greenwood trafi do lepszego klubu? Może przenieść się do Serie A