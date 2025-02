Majecki imponuje w LM. Tylko Courtois jest lepszy pod tym względem

Liga Mistrzów wkroczyła w fazę play-off. We wtorek i środę zostaną rozegrane rewanżowe spotkania 1/16 finału. Na boiskach pojawi się przynajmniej dwóch Polaków. Jednym z nich jest Radosław Majecki, który notuje świetne występy w tej edycji

dpa picture alliance / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki i Thibaut Courtois

Majecki niczym Courtois

We wtorek i środę odbędą się rewanżowe mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów. O awans do kolejnej rundy walczy 16 ekip – osiem z nich dołączy do ósemki, która już czeka w 1/8. W tym gronie mogą znaleźć się ekipy, w których występują polscy zawodnicy. Na murawie na pewno pojawią się Jakub Moder i Radosław Majecki.

Pomocnik Feyenoordu w znakomitym stylu zaprezentował się w spotkaniu z Milanem. Golkiper Monaco także pokazał się z dobrej strony. Jednak nie tylko w starciu z Benficą polski bramkarz zanotował występ godny uwagi. 25-latek imponuje od początku tej edycji LM.

Jak podaje portal Opta, spośród bramkarzy biorących udział w rundzie play-off Ligi Mistrzów UEFA, w tych rozgrywkach w tym sezonie tylko Thibaut Courtois z Realu Madryt (+3,3) zapobiegł większej liczbie goli niż Radosław Majecki (nie wliczając goli samobójczych), biorąc pod uwagę jakość strzałów oddanych na bramkę (+3). Polak wpuścił 11 uderzeń rywali, natomiast według współczynnika xG (expected goals) “powinien” stracić 14 bramek.