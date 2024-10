Luis Enrique wyjaśnił odsunięcie Dembele. To było powodem

Ousmane Dembele Na zdjęciu:

Między Enrique a Dembele nie ma żadnego sporu?

Ousmane Dembele został odsunięty od składu PSG na mecz Ligi Mistrzów z Arsenalem. Trener Paryżan Luis Enrique stwierdził, że nie było między nim a Dembele żadnego konfliktu i wyjaśnił, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję.

– Jeżeli ktoś nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec zespołu, to dla mnie oznacza to, że nie jest przygotowany. Uważam, że ten tydzień jest ważny. Chcę, żeby wszyscy zawodnicy byli w jak najlepszej formie przed tak ważnym meczem. Odsunąłem go, bo chcę jak najlepiej dla zespołu – powiedział Luis Enrique na przedmeczowej konferencji prasowej przed spotkaniem na Emirates Stadium.

Luis Enrique, pomijając zawodnika, który strzelił cztery gole w sześciu meczach, musiał radzić sobie z wieloma trudnymi pytaniami ze strony dziennikarzy.

– Myślisz, że łatwo jest stworzyć drużynę? Że wystarczy nacisnąć przycisk, wystawić 11. najlepszych graczy i już wszystko idzie dobrze? Nie, stworzenie zespołu odbywa się czasami w trudnych okolicznościach. Wczoraj musiałem podjąć ciężką decyzję, ale myślę, że bez żadnych wątpliwości jest to najlepsza decyzja. Zrobiłbym to jeszcze 100 razy, co nie znaczy, że sytuacja jest nieodwracalna. Ale na ten moment podjąłem najlepszą możliwą decyzję – wyjaśnił Luis Enrique.

Trener PSG nie chciał podać więcej szczegółów na temat tego, co wydarzyło się między nim a Dembele. Stwierdził, że jego zadaniem jest budowanie zespołu i to właśnie będzie kontynuował.

– Pomiędzy trenerem a zawodnikiem nie było żadnego sporu. Jest tylko problem z zaangażowaniem zawodnika, a nie pomiędzy zawodnikiem a trenerem – zakończył Luis Enrique.

