Dembele nie zagra Arsenalem! Konflikt z Luisem Enrique?

Ousmane Dembele

Luis Enrique podjął zaskakującą decyzję w sprawie Dembele

Ousmane Dembele, który w tym sezonie wyróżniał się swoją formą, nie poleci z drużyną PSG do Londynu na starcie z Arsenalem. Mecz odbędzie się we wtorek o 21:00, jednak francuski skrzydłowy nie będzie częścią paryskiej ekipy, co potwierdził klub. Zaskakującym elementem tej decyzji jest to, że nie wynika ona z urazu zawodnika, lecz jest świadomym wyborem trenera Luisa Enrique.

Luis Enrique będzie musiał dostosować swoją strategię, ponieważ Dembele od początku sezonu był jednym z filarów zespołu. W ośmiu rozegranych meczach strzelił cztery bramki i zaliczył trzy asysty, stając się najbardziej efektywnym graczem PSG. Jego nieobecność może skomplikować plany trenera, który do tej pory opierał ofensywę na kreatywności i szybkości Francuza. Na szczęście PSG, w kadrze pojawił się Vitinha, który wraca po krótkiej przerwie spowodowanej chorobą.

Dembele zagrał kluczową rolę w poprzednim spotkaniu przeciwko Rennes, gdzie asystował przy golu Bradleya Barcoli. Choć został zmieniony pod koniec meczu, jego występ spotkał się z pozytywnymi opiniami zarówno kibiców, jak i trenera. Luis Enrique wielokrotnie podkreślał znaczenie Dembele dla drużyny, zauważając, że jego pewność siebie wzrosła w tym sezonie, co przekłada się na lepsze wyniki na boisku.

To wszystko sprawia, że w mediach pojawiają się głosy o możliwym konflikcie Luisa Enrique z Dembele, a brak powołania na hitowy mecz z Arsenalem może być pewnego rodzaju karą dyscyplinarną. Nie ma jednak potwierdzenia tych doniesień. “RMC Sport” powołując się na źródła bliskie klubowi przekonuje, że Dembele nie jest kontuzjowany, a jego nieobecność w meczu z Arsenalem wynika tylko i wyłącznie z decyzji trenera PSG.

