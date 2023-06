"Dzisiaj komu kibicuje? Przed wszystkim Marciniakowi i sędziom … niech wygra lepszy. Mam nadzieje, ze będzie to Inter, chociaż wiem ze City to fantastyczny Team" - czytamy w Twitterowym wpisie byłego prezesa PZPN.

Zbigniew Boniek podzielił się na Twitterze wpisem na temat dzisiejszego finału Ligi Mistrzów

Były prezes PZPN przekazał, że trzyma kciuki z Szymona Marciniaka i jego asystentów

Finał Ligi Mistrzów już dzisiaj o godzinie 21:00

“Niech wygra lepszy”

Już w sobotę odbędzie się najważniejszy mecz sezonu w klubowej piłce. Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan elektryzuje kibiców, a dla obu drużyn jest szansą na zapisanie się w historii. Manchester City może sięgnąć w tym sezonie po potrójną koronę i pierwszy w historii puchar Ligi Mistrzów. Z kolei Inter walczy o jego ponowne podniesienie po 13 latach przerwy.

Teraz Zbigniew Boniek przekazał na Twitterze informacje, komu będzie dziś wieczorem kibicował.

– Dzisiaj komu kibicuje? Przed wszystkim Marciniakowi i sędziom … niech wygra lepszy. Mam nadzieje, ze będzie to Inter, chociaż wiem ze City to fantastyczny Team – czytamy we wpisie byłego prezesa PZPN.

