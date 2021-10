20 października rozegrana zostanie druga część meczów trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Sprawdź, jakie drużyny zaprezentują się dzisiaj wieczorem.

Nie brakuje ciekawych starć zaplanowanych na dzisiejszy wieczór

Na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Benfica – Bayern, w której zaprezentuje się najpewniej Robert Lewandowski

Sprawdź harmonogramów meczów na dzisiaj

Liga Mistrzów: gdzie oglądać spotkania

Transmisje ze spotkań w elitarnych rozgrywkach są dostępne na kilku platformach. Mecze Ligi Mistrzów mogą być emitowane zarówno w kanałach premium, jak i u publicznego nadawcy. Spotkania można śledzić na antenach TVP 1 lub TVP 2, a także za pośrednictwem stacji Polsat Sport Premium i kanałów dedykowanych PPV.

Mecze można śledzić także dzięki niedawno powstałej platformie Polsat Box Go. Spotkania za pośrednictwem serwisu VOD można oglądać zarówno na stronie internetowej PolsatBoxGo.pl, jak i poprzez aplikację mobilną platformy dedykowaną na smartfony i tablety z systemami Android lub iOS.

FC Barcelona – Dynamo Kijów

Podopieczni Ronalda Koemana w jednym z pierwszych dzisiejszych meczów zmierzą się z mistrzem Ukrainy. Dynamo Kijów będzie jednocześnie ostatnim rywalem FC Barcelony przed hitem z Realem Madryt. Blaugrana przystąpi do potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Ansu Fati i Memphis Depay mają poprowadzić Barcę do wygranej.

Zobacz również: FC Barcelona – Dynamo Kijów: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2021)

Benfica Lizbona – Bayern Monachium

Mistrzowie Niemiec mają za sobą świetny występ przeciwko Bayerowi Leverkusen w Bundeslidze. Dwa trafienia w tym boju zanotował Robert Lewandowski. Okazję na poprawienie swojego bilansu strzeleckiego polski napastnik będzie miał na Estadio da Luz. Bawarczycy powalczą o swoje trzecie zwycięstwo w tej edycji elitarnych rozgrywek, w których nie stracili jeszcze nawet jednej bramki.

Zobacz również: SL Benfica – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2021)

Manchester United – Atalanta BC

Ekipa z Old Trafford ma zamiar w starciu z zespołem z Serie A wrócić na zwycięski szlak po przegranym boju w lidze z Leicester City (2:4). Jednocześnie Ole Gunnar Solskjaer ma nadzieję, że uda mu się odsunąć od siebie czarne chmury. Nie milkną spekulacje na temat zwolnienia Norwega. Zadanie przed Man Utd nie będzie jednak łatwe, bo na drodze tej ekipy stanie Atalanta, który w miniony weekend pewnie pokonała Empoli (4:1).

Zobacz również: Manchester United – Atalanta Bergamo: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2021)

Zenit Sankt Petersburg – Juventus FC

Jeden z ciekawszych meczów w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej odbędzie się na Gazprom Arena, gdzie Zenit Sankt Petersburg zmierzy się z Juventusem. Gospodarze przystąpią do tej potyczki po dwóch z rzędu porażkach. Stara Dama natomiast jest bez przegranego boju od siedmiu spotkań. Podopieczni Massimiliano Allegriego podejdą do środowej potyczki po zwycięstwie nad AS Romą (1:0).

Środowe mecze 3. kolejki Ligi Mistrzów: harmonogram

Grupa E

18:45 FC Barcelona – Dynamo Kijów

21:00 Benfica Lizbona – Bayern Monachium

Grupa F

21:00 Man Utd – Atalanta BC

21:00 Young Boys – Villarreal CF

Grupa G

18:45 FC Salzburg – VfL wolfsburg

21:00 Lille OSC – Sevilla FC

Grupa H

21:00 Chelsea FC – Malmoe FF

21:00 Zenit Sankt Petersburg – Juventus FC

Czytaj także: Liga Mistrzów: świetny mecz w Madrycie, w końcu przebudził się Messi