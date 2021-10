Wtorkowe mecze w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów obfitowały w 35 goli. Najwięcej emocji miało miejsce w starciu z udziałem Atletico Madryt i Liverpoolu. Działo się jednak także na Estadio do Dragao, gdzie Porto mierzyło się z Milanem. Ciekawy spektakl miał z kolei miejsce na Parc des Princes, gdzie PSG mierzyło się z RB Lipsk.

Mistrz Premier League upokorzył mistrza Belgii

Manchester City bez kłopotu pokonał Club Brugge w jednym z dwóch pierwszych wtorkowych meczów w Lidze Mistrzów. Do zwycięstwa podopiecznych Josepa Guardioli poprowadził przede wszystkim Riyad Mahrez, strzelając dwa gole. Ostatecznie Obywatele pokonali teamu z Belgii 5:1, umacniając się na pozycji wicelidera grupy A. Tymczasem nie bez kłopotu Paris Saint-Germain pokonało RB Lipsk 3:2. W końcu w ekipie ze stolicy Francji błysnął Lionel Messi, zdobywając dwie bramki. Jedno trafienie zanotował z kolei Kylian Mbappe.

Liverpool dopiął swego, Porto znów lepsze od ekipy z Serie A

Bój na Wanda Metropolitano, w którym Atletico Madryt mierzyło się z Liverpoolem, był przez wielu postrzegany jako hit. Spotkanie spełniło oczekiwania ekspertów piłkarskich. Emocji było mnóstwo. Już po kwadransie ekipa z Anfield Road prowadziła różnicą dwóch goli. To jednak nie podcięło skrzydeł mistrzom La Liga. Atletico zdołało odrobić straty dzięki skutecznej postawie Antoine’a Griezmanna. Po zmianie stron Francuz za niebezpieczny atak został jednak ukarany czerwoną kartką i sytuacja madrytczyków się skomplikowała. Grę w przewadze goście wykorzystali w ostatnich 15 minutach, gdy rzut karny wykorzystał Momo Salah, kończąc też spotkanie z dubletem. Jeden gol rozstrzygnął z kolei losy rywalizacji na Estadio do Dragao, gdzie Porto skromnie pokonało AC Milan 1:0.

Borussia rozbita przez Ajax, Sporting zlał Besiktas

Nie brakowało niespodzianek we wtorkowych meczach Ligi Mistrzów w grupie C. Borussia Dortmund niespodziewanie aż 0:4 przegrała z Ajaxem. Ekipa z Signal Iduna Park miała w składzie swojego zespołu Erlinga Haalanda i Marco Reusa. Na nic się to jednak zdało. Niemiec zresztą pomógł rywalom w odniesieniu zwycięstwa, notując trafienie samobójcze. Zaskakującym rozstrzygnięciem zakończyła się też potyczka w Stambule, gdzie Sporting wygrał aż 4:1. Lizbończycy już do przerwy prowadzili 3:1, kontrolując boiskowe wydarzenia.

Faworyci zrobili swoje

Szachtar Donieck w poprzedniej kampanii dwukrotnie okazywał się lepszy od Realu Madryt. Podopieczni Carlo Ancelottiego chcieli się zatem zrewanżować na ekipie z Ukrainy. Królewscy do przerwy prowadzili tylko 1:0 na stadionie w Kijowie. Po zmianie stron miała jednak miejsce rzeź niewiniątek na obiekcie w stolicy Ukrainy i Real wyrównał rachunki, wygrywając ostatecznie 5:0. Dobrą partię zaliczyli Vincius Junior i Karim Benzema. Brazylijczyk zdobył dwie bramki. Francuz natomiast strzelił gola i zanotował asystę. Pierwszą porażkę w tej edycji Ligi Mistrzów zanotował z kolei zaskakujący lider grupy D Sheriff Tyraspol. Team z Mołdawii przegrał z Interem Mediolan 1:3. Drużyna z Serie A przez większą część meczu była zespołem lepszym od rywali, odnosząc zasłużone zwycięstwo.

Grupa A

Clube Brugge – Manchester City 1:5 (0:2)

0:1 Cancelo 30′

0:2 Mahrez 43′

0:3 Walker 53′

0:4 Palmer 67′

1:4 Vanaken 81′

1:5 Mahrez 84′

PSG – RB Lipsk 3:2 (1:1)

1:0 Mbappe 9′

1:1 Silva 28′

1:2 Mukiele 57′

2:2 Messi 67′

3:2 74′ (k.)

Grupa B

Atletico Madryt – Liverpool FC 2:3 (2:2)

0;1 Salah 8′

0:2 Keita 13′

1:2 Griezmann 20′

2:2 Griezmann 34′

2:3 Salah 78′ (k.)

FC Porto – AC Milan 1:0 (0:0)

1:0 Dias 65′

Grupa C

Besiktas JK – Sporting CP 1:4 (1:3)

0:1 Coates 15′

1:1 Larin 24′

1:2 Coates 27′

1:3 Sarabia 44′ (k.)

1:4 Paulinho 89′

AFC Ajax – Borussia Dortmund 4:0 (2:0)

1:0 Reus 11′ (sam.)

2:0 Blind 25′

3:0 Antony 57′

4:0 Haller 72′

Grupa D

Szachtar Donieck – Real Madryt 0:5 (0:1)

0:1 Krywcow 37′ (sam.)

0:2 Vincius Junior 51′

0:3 Vincius Junior 56′

0:4 Rodrygo 65′

0:5 Benzema 90+1′

Inter Mediolan – Sheriff Tiraspol 3:1 (1:0)

1:0 Dzeko 34′

1:1 Thill 52′

2:1 Vidal 58′

3:1 De Vrij 67′